Ион Стурза: Абсолютное большинство населения равнодушно к любой реформе правительства

Экс-премьер Ион Стурза считает, что абсолютное большинство населения равнодушно к любой реформе правительства, в том числе к реформе избирательной системы, потому что людей беспокоят ежедневные, более прагматичные проблемы. В интервью для Радио Свободная Европа бывший премьер-министр заявил, что настойчивость, с которой власти пытаются продвигать избирательную систему, раскалывает гражданское общество и, не в последнюю очередь, политическую систему, передает IPN.

„В конце концов, мы должны быть честными. Каковы причины, которые лежат в основе этой реформы, инициированной Демократической партией? Я не думаю, что это любовь к демократии, или для того, чтобы сделать электорат ближе к избранникам народа. Это отчаянная форма сохранения политической власти и, соответственно, административной. Но, честно говоря, я думаю, что эта попытка иллюзорна, потому что все опросы показывают, что даже используя административный ресурс и при потенциальной фальсификации выборов, Демократическая партия едва переступит избирательный порог. Предположим, что будут еще несколько депутатов, избранных по номинальным спискам. Это не меняет уравнение, по крайней мере в том, кто получит власть после выборов 2018 года”, - заявил экс-премьер.

Что касается визита лидера ДПМ Влада Плахотнюка в США, в ходе которого запланированы несколько встреч с различными официальными лицами, Ион Стурза не верит, что политик вернется в страну с сюрпризами, а только с некоторыми небольшими пиар-акциями. По его словам, заявление посланника Госдепартамента Бриджит Бринк, которая сказала, что рекомендации Венецианской комиссии должны быть выполнены полностью, было предельно ясным. „Послание очень ясное - эта реформа не является целесообразной и не приветствуется”, - подчеркнул экс-премьер.

Что касается возможной коалиции между ДПМ и оппозиционными партиями, всеми про-европейскими формированиями, Ион Стурза сказал, что сильно сомневается в том, что ДПМ-это проевропейская сила, это скорее сила „про-личные интересы”. „У них есть союзник или инструмент в рукаве, Додон, которым, думаю, сегодня управляет и контролирует г-н Плахотнюк, который будет спасательным кругом для них. Да, признаю, есть попытки, по крайней мере, на гипотетическом уровне в Европе придумать формулу сотрудничества после выборов между Демократической партией и оппозиционными партиями, но это мне кажется перебор”, - сказал экс-премьер.

Ссылаясь на заявление Государственной думы Российской Федерации, в котором говорится, что Молдова и Украина могут создать препятствия для российских миротворцев и Оперативной группы войск России в приднестровском регионе, Ион Стурза сказал, что в Москве что-то кипит. Естественно, что кто-то должен объяснить полный провал российской политики относительно Приднестровья. „Они не способны и не готовы продолжить массовое субсидирование режима Тирасполя, но так же не хотят участвовать с существенном разрешении конфликта”, - считает Ион Стурза.

Что касается заявления председателя парламента о возможной подаче заявки о вступлении в ЕС в 2018 году, Ион Стурза отметил, что речь идет о политическом заявлении. „Я не знаю, в какой степени тема Европейского союза будет предвыборной темой в следующем году. Я думаю, что является преувеличением думать, что это будет, на самом деле, заботить людей. Это игра Кишинева с так называемым заявлением о вступлении, на мой взгляд, является абсурдной. Об этом очень четко было сказано на официальном уровне, и на частном уровне Европейской комиссией”, - отметил экс-премьер-министр. По его мнению, заявления европейских чиновников о том, что власти Кишинева должны сначала реализовать реформы, это чисто дипломатический ход. В дискуссиях за пределами видеокамер совет следующий: не делайте этот шаг, чтобы не получить отрицательный ответ и не опозориться, сказал Ион Стурза.