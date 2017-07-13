Йоханнес Хан в Кишиневе: Энергоэффективность обеспечивает возможности для экономического роста

Энергоэффективность будет включена в повестку дня Саммита Восточного партнерства (Вп), который состоится 24 ноября. Это позволит Кишиневу продемонстрировать свою решимость в принятии и адаптации всего законодательного пакета Европейского союза к национальному законодательству, заявил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык на пресс-конференции, проведенной вместе с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом и руководителем Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори после девятого неформального диалога министров Вп, который прошел в Кишиневе 10 июля, передает IPN.

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что энергоэффективность-это сектор, который обеспечивает возможности для экономического роста, снижает зависимость от зарубежных поставщиков и повышает уровень безопасности. „Энергоэффективность сегодня является актуальной темой и для крупных городов, не только в странах Вп. ЕС берет на себя ответственность отслеживать непосредственное влияние этого сектора, чтобы улучшить ситуацию в регионе. Это позволит снизить выбросы парниковых газов и защитить окружающую среду”, - заявил Йоханнес Хан.

Руководитель Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори заявил в свою очередь, что выбросы углекислого газа являются проблемой, которая затрагивает сегодня абсолютно всех. „Не только национальные правительства, но и все ключевые игроки региона должны вовлекаться в решение этой проблемы. Энергетическая эффективность имеет решающее значение для безопасности. Эти темы будут обсуждаться 24 ноября на Саммите в Брюсселе”, - отметил Доминик Ристори.

Министры иностранных дел стран Восточного партнерства приняли участие в понедельник, 10 июля, в новом неформальном диалоге министров Вп. В ходе мероприятия состоялось и совещание на уровне министров, ответственных за вопросы энергетической эффективности из стран Вп (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина), организованное Министерством экономики.