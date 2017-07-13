Влад Плахотнюк: В условиях реваншизма и экспансионизма мир иллюзорен

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк заявил, что в условиях реваншизма и идеологии экспансионизма мир является иллюзией, и напомнил о требовании Республики Молдова относительно вывода иностранных войск и боеприпасов с территории страны. Заявления были сделаны в ходе круглого стола на тему: „Укрепление многостороннего сотрудничества в области мира”, организованного Советом Социалистического интернационала, передаёт IPN со ссылкой на сообщение для прессы, опубликованное Пресс-службой ДПМ.

Лидер молдавских демократов, который также является вице-председателем Социнтерна, уделил особое внимание в своём выступлении необходимости решения приднестровского конфликта, выступив за более активное участие региональных и глобальных игроков в поиске подходящего решения.

Он подчеркнул, что покой на Днестре сохраняется на протяжении 25 лет, но так и не удалось начать переговоры по сути вопроса, а именно о статусе приднестровского региона в составе Молдовы. „Переговорный формат не показал тех возможностей, которые привели бы к желаемому результату”, - отметил Влад Плахотнюк. В то же время, он указал на „иллюзорность мира” в условиях событий 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине, подчеркнув, что мир в нашем географическом регионе ещё не гарантирован. „Тогда, когда жив реваншизм, когда проводится идеология экспансионизма, локальные конфликты могут вспыхнуть в любой момент”, - предупредил лидер демократов. В этой связи он напомнил о неизменном требовании Молдовы вывести из Приднестровья российские войска, а также вооружение и боеприпасы. „Считаем необходимым, чтобы российская миротворческая миссия, которая находится у нас в стране в зоне конфликта, стала гражданской, под международным мандатом”, - добавил Влад Плахотнюк.

Председатель ДПМ предложил провести в Молдове в конце этого года международный социал-демократический форум по проблемам мира и безопасности в регионе. „Уверяю Вас, что Молдова будет рада принять у себя всех экспертов и представителей Социалистического интернационала, и мы сделаем это событие знаковым для Восточной Европы. При этом наша политическая организация (Социнтерн) усилит свою роль в консолидации мира в этом регионе и, конечно, увеличит свой потенциал в плане оказания помощи при разрешении конфликтов в мире”, - заявил Влад Плахотнюк.

Совет Социалистического интернационала является мероприятием, которое проводится один–два раза в год, при участии большинства лидеров партий, входящих в Социнтерн. Нынешний Совет проходит 11–12 июля 2017 года в Соединённых Штатах Америки, в Нью-Йорке, в главном здании штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.