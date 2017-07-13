Виорел Чиботару: Сегодня в Молдове наблюдается хаос на политико-идеологическом уровне

В настоящее время в Молдове наблюдается хаос на политико-идеологическом уровне, созданы олигархические группы, построена вертикаль власти, при которой решения принимаются в другом месте, нежели институты государства. Такие заявления сделал председатель Либерально-демократической партии Молдовы Виорел Чиботару в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передаёт IPN.

По его словам, это уже очевидно и для зарубежных партнёров. „Мы сегодня находимся в самоизоляции и всё больше изолируем себя некоторыми действиями, совершенно нелогичными с точки зрения национальных интересов”, - считает лидер ЛДПМ.

Виорел Чиботару также заявил, что Молдова оказалась в ситуации, когда она рассматривается в качестве кандидата на соответствие определению так называемого „несостоявшегося государства”: государства, которое в любой момент может быть объявлено государством, в котором отсутствует демократический режим. „Люди уезжают из страны, потому что начинают ощущать это отсутствие элементарных прав: на протест, на выражение мнения, на собрания. Наступление ведётся по всем фронтам”, - сказал Чиботару.

По мнению председателя ЛДПМ, после правлений плохих руководителей, после предательства интересов людей, возникают новые силы, выдвигаемые гражданами. В этой связи политик указал на реструктуризацию Либерально-демократической партии и отметил, что у этого политформирования имеется новая концепция, с которой оно готово вступить в любую предвыборную кампанию.