Налоговые освобождения для физических лиц увеличатся в 2018 году

В 2018 году размер личного освобождения для физических лиц (доходов, не облагаемых подоходным налогом) увеличится и составит 11280 леев, по сравнению с 10620 леями в 2017 году. Вырастет и размер освобождения на иждивенцев: с 2340 леев в текущем году до 2530 леев – в следующем, передаёт IPN со ссылкой на проект налоговой и таможенной политики на 2018 год, представленный Министерством финансов для публичных консультаций с бизнесом и экспертным сообществом.

Налоговые ставки остаются такими же, как и применяемые в настоящее время: 7% и 18%, но увеличивается размер траншей налогооблагаемого дохода. Так, налог в 7% будет применяться к налогооблагаемому доходу до 33000 леев (по сравнению с 31140 леями в настоящее время), а ставка в 18% – к доходу, превышающему эту сумму.

Согласно представленному проекту, денежные суммы, полученные в качестве материальной помощи от профсоюзов, не будут облагаться налогом, если они не превышают размера прогнозируемой средней заработной платы по экономике.

Проект налоговой и таможенной политики на 2018 год предусматривает дальнейшую гармонизацию законодательства с европейскими директивами в сфере обложения НДС и взимания акцизов. Кроме того, планируется постепенная отмена налоговых и таможенных льгот для магазинов duty-free. Также предлагается расширить налогооблагаемую базу налога на имущество: взимать его не только с люксовой недвижимости (как в 2017 году), но и с автомобилей стоимостью свыше 1,5 миллиона леев.

Консультации с общественностью продолжатся до 17 июля. Министр финансов Октавиан Армашу неоднократно пообещал приложить все усилия для того, чтобы этот документ и проект закона о бюджете на 2018 год были рассмотрены и утверждены до конца текущего года.