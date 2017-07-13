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Сын Плахотнюка веселится на Лазурном Берегу с двумя красотками
13.07.2017

Тимофей Плахотнюк, старший сын молдавского олигарха и «координатора» всего и вся Владимира Плахотнюка, наслаждается беззаботной жизнью. Несколько дней назад он был замечен на пляже в Каннах в окружении двух сексапильных девушек.

Фотографию опубликовала в Instagram одна из спутниц Тимофея, сообщает Еa.md. Заметно, что сын олигарха неплохо поработал со своим торсом в тренажёрном зале. Все трое на фото отлично загорели и выглядят счастливыми.

 

Судя по локации, указанной в Instagram, молодые люди отдыхают на пляже роскошного пятизвёздочного отеля InterContinental Carlton Cannes.

Вот ещё несколько фотографий этого отеля и пляжа.

 


 
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