"Заря" столкнулась с кадровыми проблемами перед матчем раунда Лиги Европы

Бельцкая "Заря" сегодня вечером сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского клуба "Аполлон". Встреча пройдет в Лимассоле.

"Заря" отправилась на Кипр в ослабленном составе. Александр Оникэ, Олег Ермак и Ион Карауш травмированы. Андрей Новиков пропустит игру из-за дисквалификации.

На предыдущем этапе Лиги Европы команда Влада Гояна одолела в серии пенальти боснийский клуб "Сараево".

Всего через несколько дней после того успеха "Заря" потерпела сокрушительное поражение 0:5 от "Шерифа" в первом туре Национальной дивизии.

Чемпионат Кипра еще не начался. В прошлом сезоне "Аполлон" занял третье место в этом турнире и завоевал Кубок страны.

Ключевой игрок в составе "Аполлона" - греческий полузащитник Фотис Папулис. В прошлом сезоне он забил 16 мячей во всех турнирах.

Ответный матч между "Зарей" и "Аполлоном" пройдет 20 июля в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Стоимость билетов - от 40 до 120 леев.