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Общество
На Молдову надвигается грозовой фронт
13.07.2017

Желтый код в связи с высокой температурой воздуха дополнило штормовое предупреждение. По всей территории страны во второй половине дня ожидаются резкое усиление ветра до 70 километров в час, ливни с грозами, местами с градом.

"Над Молдовой пройдёт атмосферный фронт, который принесёт в страну грозовые дожди и порывистый ветер".

С завтрашнего дня жара немного спадёт. Температурный максимум не превысит 30-ти градусов. В последующие дни столбики термометров опустятся ещё ниже.


 
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