На Молдову надвигается грозовой фронт

Желтый код в связи с высокой температурой воздуха дополнило штормовое предупреждение. По всей территории страны во второй половине дня ожидаются резкое усиление ветра до 70 километров в час, ливни с грозами, местами с градом.

"Над Молдовой пройдёт атмосферный фронт, который принесёт в страну грозовые дожди и порывистый ветер".

С завтрашнего дня жара немного спадёт. Температурный максимум не превысит 30-ти градусов. В последующие дни столбики термометров опустятся ещё ниже.