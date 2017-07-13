Парламент не поддержал слушания в связи с нахождением Шевчука в Кишиневе

Депутаты не поддержали повторный запрос либерал-демократа Тудора Делиу о заслушании в парламенте директора СИБ Михая Бэлана и вице-премьера по реинтеграции Георге Бэлана в связи с нахождением бывшего лидера Тирасполя Евгения Шевчука в Кишиневе, передает IPN.

„Я хочу заметить, что для тех, кто на левом берегу Днестра, мы все являемся персонами нон грата. Мы не можем перейти Днестр, а они свободно гуляют по Кишиневу”, - сказал Тудор Делиу, настаивая на том, что граждане имеют право знать подробности о „тех, кто унижал граждан и учителей румынских школ, а теперь разгуливают свободно по столице”.

Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков сказал, что это не первая попытка рассмотрения в парламенте всего того, что происходит в Кишиневе. „У нас есть учреждения, которые обязаны заниматься такими ситуациями. У нас чрезвычайно напряженная повестка дня, и только этим не хватает еще заниматься. Когда приезжает Бэсеску в Кишинев, почему нас это не интересует?” - спросил Дьяков.

И на заседании парламента от 6 июля Тудор Делиу предложил заслушать в парламенте директора СИБ Михая Бэлана и вице-премьера по реинтеграции Георге Бэлана в связи с информацией о нахождение Шевчука на правом берегу Днестра. Тогда лидер коммунистов Владимир Воронин заявил, что Шевчук уже покинул территорию Республики Молдова. Информация не была подтверждена контролирующими органами.