Воронин: В этом парламенте все вверх ногами - депутаты бродят, продаются как на базаре

Мнения председателя Партии коммунистов (ПКРМ) Владимира Воронина и почетного председателя Демократической партии (ДПМ) Дмитрия Дьякова относительно ситуации в Молдове разделились. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в ходе передачи Punctul pe azi на телеканале TVR-Moldova, Воронин заявил, что республика "не является независимой ни по одному критерию".

"Никакой независимости нет ни у граждан, ни у страны. Граждане независимы лишь в одном - они могут плюнуть на все и уехать из этой страны. И они так и делают, поскольку нынешние власти толкают людей к этому. Где это видано, чтобы в XXI веке вводить талоны на питание (речь о инициативе председателя парламента о внедрении системы талонов на питание, чтобы повысить доходы работников - "И")?! И что эти люди будут кушать на 40 леев? Вот они и уезжают. Уехало уже 1,3 млн. человек. И продолжают уезжать. Все потому, что такие власти - у них есть телеканалы, деньги, они воруют миллиарды, а у граждан есть независимость быть бедными", - сказал лидер коммунистов.

Дмитрий Дьяков сыронизировал по этому поводу, что "в стране было хорошо только тогда, когда Воронин был президентом".

"Легко критиковать и ничего не делать. Воронин сейчас чаще появляется на телеканалах, чем в парламенте. Он восемь лет руководил страной, и тоже ничего не сделал. Оставил Молдову, поссорив с Россией, но так и не сблизив с Европой", - подчеркнул демократ.

Лидер коммунистов упрекнул демократов в том, что они "узурпировали власть, поощряют политическую коррупцию, занимаясь подкупом депутатов".

"Вся коррупция начинается с парламента. В этом парламенте все вверх ногами - депутаты бродят, продаются как на базаре, перешли в другие фракции. Вы посмотрите, что творится: эти предатели сидят немыми в парламенте, они не выступают, а только молча голосуют. Это машина для голосования, а не парламент. И все работают против коммунистов", - отметил Воронин.

Дьяков возразил, отметив, что "лучше всех против коммунистов работают сами коммунисты". "Они пришли к власти на ностальгических настроениях граждан, которые эксплуатировали на полную катушку. Они пришли к власти, но не выполнили даже трети обещаний. Поэтому они власть потеряли. Когда Воронин был президентом, а у коммунистов было две трети голосов в парламенте, я предложил ему изменить Конституцию, чтобы запретить переход депутатов из одной фракции в другую. Воронин не захотел, а теперь сам жалуется", - сказал лидер демократов.

Он упрекнул экс-президента в том, что он "воспитал нынешнего президента Игоря Додона, который продолжает его дело и работает против своей страны". "В нынешнем составе парламента 90% депутатов прошли через ПКРМ. Но это ничего не значит. А Додон - не наш президент, упаси боже от таких... Он небывалый карьерист, ради карьеры готов переступить через кого угодно. И он не работает, а каждый месяц берет отпуск и ездит за границу. А когда возвращается - со своими социалистами помогает Демпартии, меняют законы, чтобы помочь ей сохранить власть", - заявил Воронин.

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