Расследование банковского мошенничества протекает медленно, доклад

Расследование банковского мошенничества в Республике Молдова проходит медленно. Отмечается имитация расследования. Из украденных денег ни один процент не был возвращён, говорится в докладе, представленном Transparency International Moldova и ИРСИ Viitorul.

Один из авторов отчета, бывший министр финансов Вячеслав Негруца сказал в четверг, 13 июля, на пресс-конференции в IPN, что акции, выпущенные органами власти с целью возмещения украденных денег из банковской системы, еще не продемонстрировали свою эффективность. Основные выводы состоят в том, что расследование кражи миллиарда даже не началось. „Расследование начнется тогда, когда отчет Кролл I будет рассмотрен серьезно властями, которые начнут анализировать все, что написано в нем. Там приведены имена определенных актеров, некоторые операции, данные”, - сказал Вячеслав Негруца.

По словам эксперта, расследование не продвигается, а до истинного возврата денег еще далеко. Продвижение закона о создании Агентства по восстановлению преступного имущества вызывает озабоченность. Положение, согласно которому сотрудники учреждения получат определенный процент от возвращенных средств, не имеет смысла, сказал Вячеслав Негруца. „Прошло много времени, чтобы какие-то средства могли быть возвращены. Государственные учреждения нарочно тянули это расследование, создавая лишь его видимость, но на самом деле создали коридор для других махинаций в государственном бюджете”, - заявил Вячеслав Негруца.

Другой автор доклада Вячеслав Ионицэ сказал, что ранее правительство объявило, что был возвращен один миллиард леев из банковского мошенничества. Бывший депутат утверждает, что эти деньги не имеют ничего общего с мошенничеством в банковской системе. 80% это деньги граждан, которые имеют кредиты в банках, а еще 20% были собраны из процедур несостоятельности некоторых компаний, которые имели определенные проблемы с возвращением денег. „На сегодняшний день из украденных денег у нас ноль процентов возврата”, - заявил Вячеслав Ионицэ.

Журналист Центра журналистских расследований Марианна Рацэ сказала, что судьи в рамках процессов ВЕМ, Unibank и Вапса Socială с одной стороны и компании, получившие невозвратные кредиты, с другой стороны, продолжают издавать постановления по переводу кредитов от получивших невозвратные кредиты компаний в оффшорные зоны. „Через суд блокируется процедура получения заложенных активов при предоставлении подозрительных кредитов”, - сказала Марьяна Рацэ.

И председатель Transparency International Moldova Лилия Каращук отметила, что расследование имитируется. „Каждый день задержки, затягивания расследования снижает шансы возврата денег. Другого выхода из ситуации кроме международного расследования нет”,- считает Лилия Каращук.

Отчет о мониторинге событий в данном секторе в период декабрь 2016 – май 2017 года был реализован Transparency International Moldova и ИРСИ Viitorul в рамках проекта „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption”.