Канду о местонахождении Шевчука: Нам известно абсолютно все

По словам спикера парламента Адриана Канду, официальным властям известно все о местонахождении бывшего лидера Евгения Шевчука, но информация не обнародуется из соображений безопасности государства.

"Органы, специализирующиеся на обеспечении безопасности республики Молдова, прекрасно осведомлены о ситуации. Они проводят все необходимые действия, чтобы с одной стороны не нарушить права человека, а с другой сохранить безопасность государства. Что касается решений, принятых на левом берегу, мы знаем, что так называемые власти не уважают права человека. Там процветает коррупция и противоправные действия, поэтому достоверность уголовного дела находится под большим вопросом", - цитирует Канду tv8.md.

По словам вице-министра внутренних дел Олега Бабина, местонахождение Шевчука находится исключительно в компетенции SIS.

Ранее СМИ сообщили, что Евгений Шевчук с женой живет в центре Кишинева под охраной.