7 апреля не повторится: Плахотнюк начал борьбу с НПО, финансируемыми из-за границы

Олег ВОЛКОВ

26 неправительственных организаций выступили против инициативы минюста ограничить их доступ к внешнему финансированию. По мнению гражданских активистов, это ставит под угрозу финансирование демократии в Молдове.

После того, как проект закона о НПО был разработан самими же представителями НПО совместно с минюстом и одобрен международными экспертами, министерство дополнило его тремя статьями, касающимися некоторых видов деятельности НПО. Имеется в виду деятельность, влияющая на принятие законов, связанная с участием в предвыборных компаниях, с политической деятельностью, поддержкой партий и их кандидатов.

Согласно поправкам, организации, финансируемые из-за границы, должны сдавать министерству отчеты ежеквартально и ежегодно в дополнение к ежемесячным отчетам для налоговой. НПО придется публиковать новые формы отчетов, подтверждающие происхождение средств и доходов организации и руководства, подавать письменные декларации о доходах и расходах в области «политической деятельности» в минюст и ЦИК. НПО не могут воспользоваться механизмом, который позволяет гражданам направлять 1-2 процента от суммы подоходного налога НПО или религиозным организациям.

За нарушение будет установлен штраф в размере месячного фонда зарплаты или стоимости незаконно приобретенного имущества вплоть до ликвидации организации по суду. По мнению политолога Корнелиу Чури, прозвучавшему в одной из телепередач, зарплаты активистов НПО очень велики и в целом доходы не транспарентны.

НПО считают, что поправки фактически вводят запрет на прямое или косвенное финансирование из-за рубежа. Внесены они под влиянием участия некоторых неправительственных организаций в акциях протеста против изменения избирательной системы. Организаторы ряда таких акций - директор института публичной политики Аркадие Барбарошие, директор программ центра политики и реформ Думитру Алайба, глава центра юридических ресурсов Владислав Грибинча. К ним присоединились представители «Платформы ДА» с Андреем Нэстасе, партии «Действие и солидарность» с Майей Санду, зампред «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

Именно НПО, финансируемые из-за границы, весной 2009 года устроили государственный переворот в Молдове и в результате привели к власти жуликов и воров. Об этом жулики и воры знают не понаслышке. Они понимают, что риск сохраняется.

Депутат, историк Богдан Цырдя так напоминает о памятных событиях в своем блоге.

«5 апреля 2009 года ПКРМ набрала 60 мандатов, ЛДПМ и ЛП – 15, АНМ – 11. Коммунистам не хватало всего одного голоса для избрания президента.

Однако 7 апреля «Coaliţia Civica pentru alegeri libere şi corecte» («Coaliţia-2009») заявила, что выборы были лишь частично корректными и свободными. Входили в эту коалицию известные прозападные НПО: «Contact» Михая Годи, Asociația Presei Independente (API) Петру Маковея, Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) Надин Гогу, ADEPT Игоря Боцана и так далее.

По оглашении результатов выборов, 5 апреля, лидер ЛДПМ заявил, что те, кто сегодня пьют шампанское и празднуют победу, очень скоро, в считанные дни, будут главными проигравшими. Одновременно «Coaliția civica Alegeri-2009» заблаговременно подала заявку в мэрию о проведении в этот день митинга на площади. Ответственные за организацию собрания – Елена Згардан, Артур Гурэу (сегодня близок к Майе Санду и ПДС) и Наталья Морарь, сейчас совладелица телеканала TV-8 и ведущая ток-шоу. Участвовала в организации протестов и НПО «Hyde Park» (финансируемая из США).

Утром 7 апреля всех призвали на протест. На то же время и тот же маршрут была подана заявка ЛДПМ для проведения собрания против фальсификации результатов выборов. Всё это вкупе опровергает железный тезис о якобы спонтанности протестов.

6-7 апреля началась истеричная медийная кампания против «фальсификации выборов». Директора лицеев вывели школьников на митинг. Ранее кишинёвцы получали эсэмэски с приглашением на митинг, а в Фейсбуке и Одноклассниках возникли группы «Долой коммунистов!» с десятками тысяч адептов.

Уже 7 апреля к митингам «Coaliția civica Alegeri-2009» – безусловно, тоже «стихийно» – присоединились сразу три оппозиционные партии – ЛДПМ, АНМ и ЛП. Часть митингующих выдвинулась к президентуре. А впереди колонны шли школьники, чего и требуют учебники по цветным революциям».

Вот и выходит: за что боролись, на то и напоролись! Сегодня Плахотнюк готов дать отпор такому сценарию и принял превентивные меры. Заодно он показал Западу, кто в доме хозяин.