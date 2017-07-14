Президент Беларуси рассказал Додону, что всегда испытывал особые чувства к молдаванам

В Витебске состоялась встреча Александра Лукашенко и Игоря Додона.

Президент Беларуси подчеркнул, что всегда испытывал особые чувства к молдаванам. По его словам, наша страна является солидным европейским государством.

– Я с большим уважением с советских времен отношусь к этой прекрасной земле и к этому величайшему народу, - рассказал Лукашенко. - Почему-то все говорят: «Мы маленькое государство, мы маленький народ». Нет, это великий народ и нормальное по европейским меркам государство.

Белорусский лидер отметил, что высоко оценил интерес Игоря Додона к жизни его страны изнутри. По его словам, в ходе своего визита президент Молдовы побывал на многих предприятиях и смог «познать» Беларусь.

– Промышленность, сельское хозяйство, вы побывали на культурных объектах, увидели, как мы относимся к памяти о Великой Отечественной войне, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас нет ни одного неухоженного памятника, ни одной неухоженной могилы. Ваша «прелюдия» к нашей встрече очень ценна. Я с вами могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь.

Глава Беларуси заверил, что почувствовал в молдавском лидере близкого человека. Поэтому Лукашенко пообещал сделать для Додона всё что в его силах.

- Мы готовы для вас в любой момент сделать всё, что вы захотите, если это в наших силах, - сказал президент Беларуси. - Всё, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий. Мы от вас ничего не скрываем, вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Вы помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо.

Президент Молдовы рассказал белорусскому коллеге, что он получил возможность «пощупать» страну и сравнить живые впечатления с теми, которые складывались от телевизионных программ.

- Эти полутора суток позволили мне пощупать то, что я видел по телевизору, - отметил Игорь Додон. - У меня были определенные ожидания, но всё, что я увидел, намного выше их. Есть хорошие идеи, которые касаются и промышленных предприятий, и сельского хозяйства. Думаю, что после этого рабочего визита мы сможем поднять наши двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Глава молдавского государства выразил белорусской стороне признательность за интерес к продукции наших сельхозпроизводителей. Игорь Додон подчеркнул, что рассчитывает на продолжение политики белорусских властей по недискриминационному допуску молдавских товаров на внутренний рынок.