Молдова возьмёт кредит в 1,7 миллиона ​​долларов на модернизацию государственных услуг

Парламент ратифицировал Авансовое соглашение между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития (входящим в группу Всемирного банка), на основании которого Молдова получит доступ к кредиту в размере 1,7 миллиона ​​долларов для подготовки и реализации проекта „Модернизация государственных услуг”, передаёт IPN.

Срок реализации соглашения составляет 12 месяцев. Деньги, предоставляемые в форме кредита, с процентной ставкой 2%, будут использованы для достижения целей, связанных с модернизацией государственных услуг, предусмотренных в Программе деятельности правительства на 2016–2018 годы, в Стратегии реформирования системы государственного управления на 2016–2020 годы и в Плане действий на 2017–2021 годы по проведению реформы, направленной на модернизацию государственных услуг.

Правительство планирует провести масштабные количественные и качественные преобразования административных государственных услуг, за предоставление которых отвечают органы центрального публичного управления. Целью реформ является ликвидация устаревших госуслуг и слияние нескольких услуг в рамках одной. Также будет расширен доступ к государственным услугам на местном уровне, за счёт цифровых каналов. Кроме того, реформа позволит сократить количество документов, необходимых для предоставления государственных услуг.