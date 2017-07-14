Для решения приднестровского конфликта Молдове нужен новый подход, мнение

Для того, чтобы направить мирный процесс в должное русло, Молдове нужны новый подход, новые люди и новые участники формата „5+2”. Такие заявления были сделаны в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Говоря о переговорном формате „5+2”, полковник Службы информации и безопасности в отставке Александру Попеску отметил, что Молдова не должна двигаться тем же путём, что и до настоящего времени, потому что он не приносит результатов. „Любая встреча Объединённой контрольной комиссии, которая проходит с опозданием, любая попытка сторон решить какую-либо проблему терпит неудачу”, - заявил Александру Попеску.

По его мнению, один из членов этого формата, Российская Федерация, относится к приднестровской стороне абсолютно небеспристрастно, демонстрирует поведение, направленное на открытую поддержку деструктивных идей и сепаратизма.

Кроме того, полковник в отставке утверждает, что целью действий администрации приднестровского региона является спровоцировать власти Республики Молдова на силовые действия и ответить им той же монетой, что позволит Тирасполю разрушить хрупкий мир, существующий в регионе.

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац считает, что приднестровская проблема может быть решена лишь учреждениями Республики Молдова, обладающими государственной властью, потому что данный конфликт не является межгосударственным. Кырнац также задаётся вопросом, действует ли ещё мирное соглашение, подписанное в 1992 году с Российской Федерацией. „Это соглашение предусматривает, что Объединённая контрольная комиссия будет вмешиваться каждый раз, когда стороны не будут соблюдать свободу перемещения товаров, граждан и свободу передвижения. Мы каждый раз видим, что одна из сторон, я говорю о сепаратистах с левого берега Днестра, грубо нарушает соглашение 1992 года”, - заявил Теодор Кырнац.