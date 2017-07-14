Вторичное жилье в столице подешевело в среднем на 1,8% по сравнению с 2016

Вторичное жильё в столице подешевело в среднем на 1,8%. Об этом говорят данные агентства экспертизы недвижимости.

В среднем, квадратный метр стоит 588 евро, в то время как в прошлом году его стоимость составила почти 600 евро. Самая дорогая недвижимость - по-прежнему, в центре Кишинева и на Рышкановке, где однокомнатная квартира стоит более 30 тысяч евро.

По информации оценочной компании, больше всего подешевели квартиры на Чеканах. Квадратный метр жилплощади там стоит в среднем 530 евро, что почти на три с половиной процента меньше, чем в 2016-ом.

Почти на три процента снизились цены на недвижимость на Буюканах и на Старой почте. Примерно на 2% стало дешевле вторичное жилье на Телецентре, где квадратный метр стоит 558 евро.Лишь на один процент, с 615 до 609-ти евро, снизились цены на Ботанике.

Эксперты считают, что низкий спрос на старое жильё объясняется строительством новых многоэтажек, где цена квадратного метра не изменилась.