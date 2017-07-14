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Политика
Андриан Канду о непоследовательности президента Игоря Додона
14.07.2017

Сожаление выразил председатель парламента в связи с критическими заявлениями главы государства о сотрудничестве Молдовы с Евросоюзом и НАТО. Спикер напомнил Игорю Додону, что он сам говорил о преимуществах свободной торговли с ЕС и важности тесных связей с Североатлантическим альянсом. 

"Я не понимаю, как можно нападать на Европейский союз и говорить, что после вступления в ЕС в стране наступит разруха. Молдова сотрудничала с НАТО еще тогда, когда господин Додон был заместителем министра экономики, а затем - министром. Тогда он давал высокую оценку вкладу НАТО в работу гуманитарных миссий в Молдове", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Недавно президент Игорь Додон заявил в интервью белорусскому телеканалу, что Молдова исчезнет как государство в случае вступления в Евросоюз.  Он раскритиковал Соглашение об ассоциации и подчеркнул, что жители страны ничего от этого не выиграли.


 
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