Андриан Канду о непоследовательности президента Игоря Додона

Сожаление выразил председатель парламента в связи с критическими заявлениями главы государства о сотрудничестве Молдовы с Евросоюзом и НАТО. Спикер напомнил Игорю Додону, что он сам говорил о преимуществах свободной торговли с ЕС и важности тесных связей с Североатлантическим альянсом.

"Я не понимаю, как можно нападать на Европейский союз и говорить, что после вступления в ЕС в стране наступит разруха. Молдова сотрудничала с НАТО еще тогда, когда господин Додон был заместителем министра экономики, а затем - министром. Тогда он давал высокую оценку вкладу НАТО в работу гуманитарных миссий в Молдове", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Недавно президент Игорь Додон заявил в интервью белорусскому телеканалу, что Молдова исчезнет как государство в случае вступления в Евросоюз. Он раскритиковал Соглашение об ассоциации и подчеркнул, что жители страны ничего от этого не выиграли.