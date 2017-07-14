Анатол Шалару предупредил власть: Не соглашайтесь на сепаратистские требования Комрата

Экс-министр обороны Анатол Шалару призвал правительство и парламент Молдовы не соглашаться на проекты по расширению полномочий автономии Гагаузии. По его мнению, принятие «гагаузских законов» поощрит сепаратизм и приведет к повторению приднестровского сценария. Об этом Шалару написал на своей странице в Facebook.

«Призываю парламент и правительство Молдовы не соглашаться на проекты по расширению полномочий автономии, поэтому что это приведет не к развитию этой зоны, а сепаратизму», — отметил Шалару.

По мнению экс-министра обороны, Гагаузии не нужна автономия по этническим мотивам, потому что это бросит регион в объятья Москвы, как случилось с Приднестровьем.

«Гагаузии не нужна автономия по этническим мотивам, ей не нужно быть более анклавизированной и оставленной в руках политических авантюристов из Российской Федерации. Гагаузии, как и всей Молдове, нужно развитие, рабочие места, свободная торговля и доступ к финансированию. Децентрализация или субсидиарность районов, где проживают гагаузы, должна быть такой же, как и у остальных районов республики», — заявил Шалару.

Кроме того, Анатол Шалару считает, что утверждение «гагаузских проектов» создаст дополнительные проблемы Украине.

«Обращаю внимание, что районы, где проживают гагаузские меньшинства, расположены очень близко к Приднестровью, а для Украины, которая сегодня поддерживает территориальную целостность Молдовы, это может стать новой зоной провокаций», — отметил он.