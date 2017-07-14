14 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Анатол Шалару предупредил власть: Не соглашайтесь на сепаратистские требования Комрата
14.07.2017

Экс-министр обороны Анатол Шалару призвал правительство и парламент Молдовы не соглашаться на проекты по расширению полномочий автономии Гагаузии. По его мнению, принятие «гагаузских законов» поощрит сепаратизм и приведет к повторению приднестровского сценария. Об этом Шалару написал на своей странице в Facebook.

«Призываю парламент и правительство Молдовы не соглашаться на проекты по расширению полномочий автономии, поэтому что это приведет не к развитию этой зоны, а сепаратизму», — отметил Шалару.

По мнению экс-министра обороны, Гагаузии не нужна автономия по этническим мотивам, потому что это бросит регион в объятья Москвы, как случилось с Приднестровьем.

 «Гагаузии не нужна автономия по этническим мотивам, ей не нужно быть более анклавизированной и оставленной в руках политических авантюристов из Российской Федерации. Гагаузии, как и всей Молдове, нужно развитие, рабочие места, свободная торговля и доступ к финансированию. Децентрализация или субсидиарность районов, где проживают гагаузы, должна быть такой же, как и у остальных районов республики», — заявил Шалару.

Кроме того, Анатол Шалару считает, что утверждение «гагаузских проектов» создаст дополнительные проблемы Украине.

«Обращаю внимание, что районы, где проживают гагаузские меньшинства, расположены очень близко к Приднестровью, а для Украины, которая сегодня поддерживает территориальную целостность Молдовы, это может стать новой зоной провокаций», — отметил он.


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.