Любви решетка не помеха: за шесть месяцев 2017 в тюрьмах расписались 150 пар

Любви решётка не помеха. Заключенные в тюрьмах всячески стремятся к обычной жизни - и пусть свободы они временно лишены, построить семью это им не мешает. Только за первые шесть месяцев нынешнего года 150 пар сказали своё "Да" в присутствии работника ЗАГСа - свадьбы они сыграли не выходя за пределы тюрем.

В конце прошлой недели с возлюбленными расписались двое мужчин, отбывающих заключение в 18-й тюрьме села Брэнешты. Праздничная одежда, нанаши, клятвы в верности и любви - церемония росписи прошла как положено.

Заключенные 25-ти и 33-х лет осуждены на пять с половиной и шесть лет. Другую свадьбу сыграли в среду в тюрьме №9 Прункул. Жениха осудили на 15 лет, бОльшую часть срока он уже отсидел и с женой воссоединится на свободе через шесть лет.

Власти считают свадьбы за решеткой фактором, который может укрепить связи заключенных с семьей, как правило, это также мотивирует их на примерное поведение.