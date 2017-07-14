14 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Любви решетка не помеха: за шесть месяцев 2017 в тюрьмах расписались 150 пар
14.07.2017

Любви решётка не помеха. Заключенные в тюрьмах всячески стремятся к обычной жизни - и пусть свободы они временно лишены, построить семью это им не мешает. Только за первые шесть месяцев нынешнего года 150 пар сказали своё "Да" в присутствии работника ЗАГСа - свадьбы они сыграли не выходя за пределы тюрем.

В конце прошлой недели с возлюбленными расписались двое мужчин, отбывающих заключение в 18-й тюрьме села Брэнешты. Праздничная одежда, нанаши, клятвы в верности и любви - церемония росписи прошла как положено.

Заключенные 25-ти и 33-х лет осуждены на пять с половиной и шесть лет. Другую свадьбу сыграли в среду в тюрьме №9 Прункул. Жениха осудили на 15 лет, бОльшую часть срока он уже отсидел и с женой воссоединится на свободе через шесть лет. 

Власти считают свадьбы за решеткой фактором, который может укрепить связи заключенных с семьей, как правило, это также мотивирует их на примерное поведение.


 
Количество просмотров:
37
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.