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Общество
Беременным женщинам предоставят пособие по материнству на основании страховки супруга
14.07.2017

Находящаяся на содержании у застрахованного мужа жена будет получать пособие по беременности и родам, если на момент предоставления отпуска женщина является безработной и не имеет застрахованный доход.

Соответствующие дополнения в Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования утвердили сегодня депутаты парламента.

Согласно информации, предоставленной Национальной кассой социального страхования, реализация проекта обойдется в 2017 году в 182245.4 тыс. леев, а в 2019 - 217914.9 тыс. леев.

Законопроект был утвержден парламентом в двух чтениях.


 
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