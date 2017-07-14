Беременным женщинам предоставят пособие по материнству на основании страховки супруга

Находящаяся на содержании у застрахованного мужа жена будет получать пособие по беременности и родам, если на момент предоставления отпуска женщина является безработной и не имеет застрахованный доход.

Соответствующие дополнения в Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования утвердили сегодня депутаты парламента.

Согласно информации, предоставленной Национальной кассой социального страхования, реализация проекта обойдется в 2017 году в 182245.4 тыс. леев, а в 2019 - 217914.9 тыс. леев.



Законопроект был утвержден парламентом в двух чтениях.