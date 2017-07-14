Осужденный мэр Оргеева Илан Шор теоретически может принять участие в выборах

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Мэр Оргеева Илан Шор может принять участие в выборах при определенных условиях. Об этом накануне в программе „Important” заявил действующий член Центральной избирательной комиссии и глава Центра внедрения реформ Юрие Чокан.
По его словам, если в отношении мэра Оргеева не будут действовать законные ограничения, то Илан Шор сможет баллотироваться на следующих парламентских выборах.
«Неважно, в каком пенитенциарном учреждении он будет находиться – в полузакрытом или закрытом. Закон четко устанавливает – гражданин, отбывающий срок наказания, лишен права занимать какую-либо должность в парламенте. Теоретически, если Высшая судебная палата до парламентских выборов не выскажется по делу Илана Шора, он сможет баллотироваться в депутаты. Каждый неограниченный в правах может избираться» - пояснил Юрие Чокан.
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