Осужденный мэр Оргеева Илан Шор теоретически может принять участие в выборах

Мэр Оргеева Илан Шор может принять участие в выборах при определенных условиях. Об этом накануне в программе „Important” заявил действующий член Центральной избирательной комиссии и глава Центра внедрения реформ Юрие Чокан.

По его словам, если в отношении мэра Оргеева не будут действовать законные ограничения, то Илан Шор сможет баллотироваться на следующих парламентских выборах.

«Неважно, в каком пенитенциарном учреждении он будет находиться – в полузакрытом или закрытом. Закон четко устанавливает – гражданин, отбывающий срок наказания, лишен права занимать какую-либо должность в парламенте. Теоретически, если Высшая судебная палата до парламентских выборов не выскажется по делу Илана Шора, он сможет баллотироваться в депутаты. Каждый неограниченный в правах может избираться» - пояснил Юрие Чокан.



Напомним, что 21 июня мэра Оргеева и бывшего руководителя админсовета BEM Илана Шора приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Его освободили из-под домашнего ареста до вынесения окончательного решения.



Илан Шор будет находится на свободе под судебным контролем до 17 июля.