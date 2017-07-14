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Общество
35 детских садов в Кишиневе приостанавливают деятельность c 17 июля
14.07.2017

Несмотря на то, что министерство просвещения отменило положение, которое предполагало обязательные летние каникулы в детских сада, 35 дошкольных заведений Кишинева приостанавливают свою деятельность начиная с 17 июля по крайней мере на месяц.

Согласно приказу и.о. начальника главного управления образования, молодежи и спорта Александра Фляша, дошкольные заведения Кишинева приостанавливает деятельность, некоторые даже до 1 сентября, из-за низкой посещаемости в этот период. Другой причиной является необходимость подготовки к новому учебному году путем проведения работ по текущему ремонту систем электроснабжения, водоснабжения, канализации и др.

Руководители дошкольных заведений обязаны принять меры по обеспечению детей местами в детских садах, обратившись в учреждения, которые работают в данный период в том же районе.


 
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