35 детских садов в Кишиневе приостанавливают деятельность c 17 июля

Несмотря на то, что министерство просвещения отменило положение, которое предполагало обязательные летние каникулы в детских сада, 35 дошкольных заведений Кишинева приостанавливают свою деятельность начиная с 17 июля по крайней мере на месяц.

Согласно приказу и.о. начальника главного управления образования, молодежи и спорта Александра Фляша, дошкольные заведения Кишинева приостанавливает деятельность, некоторые даже до 1 сентября, из-за низкой посещаемости в этот период. Другой причиной является необходимость подготовки к новому учебному году путем проведения работ по текущему ремонту систем электроснабжения, водоснабжения, канализации и др.

Руководители дошкольных заведений обязаны принять меры по обеспечению детей местами в детских садах, обратившись в учреждения, которые работают в данный период в том же районе.