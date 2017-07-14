Налоги на въезд в страну для машин с иностранными номерами уменьшены

Ранее водители транспортных средств, незарегистрированных в РМ, избегали пересекать транзитом нашу страну из-за чрезмерных налогов, взимаемых властями.

По словам депутатов, в Молдове налог за транзитный проезд составляет 85 евро, в то время как в Румынии и Болгарии - всего 11 евро. В связи с этим депутаты проголосовали за снижение данных пошлин, передаёт realitatea.md.

Соотнеся размер пошлины (85 евро) с расстоянием, получается, что 1 км стоит около 0,34 евро. Для сравнения, в Белоруссии 1 км стоит 0,145 евро, а в России - 0,04 евро.

Депутаты предложили постепенную корректировку размера пошлины на использование дорог Республики Молдова незарегистрированными в РМ транспортными средствами до уровня соседних стран. На данном этапе предложено снизить пошлины на 30%, что позволит международным транспортным средствам не отказываться от транзита через Молдову.

Ниже представлены новые тарифы по вышеупомянутым пошлинам.

Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, незарегистрированными в Республике Молдова



Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, Зарегистрированными и не зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов