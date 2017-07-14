Мнения: У Плахотнюка хватает здравого смысла ограничиться громкими заявлениями про Тирасполь

Два политика из приднестровского региона и эксперт из Одессы прокомментировали для Deschide.MD речь лидера ДПМ Влада Плахотнюка, с которой он выступил 12 июля в Нью-Йорке на заседании Социнтерна. Часть выступления председатель Демократической партии посвятил приднестровскому урегулированию, отметив, что переговорный формат «5+2» доказал свою неэффективность, а администрация Тирасполя не способна вести конструктивные переговоры с Кишиневом. Он также подчеркнул, что российские войска должны покинуть территорию Республики Молдова, а миротворцев следует заменить на гражданскую миссию с международным мандатом.

«Плахотнюк прав: в Приднестровье действительно не видят смысла обсуждать некий автономный статус в составе Молдовы»

Владимир Ястребчак, который возглавлял так называемое министерство иностранных дел в 2008-2012 гг., считает, что Плахотнюк «не совсем добросовестно излагает реальную историю переговорного процесса». По словам Ястребчака, «на начальном этапе борьбы за свои права» Тирасполь был готов обсуждать статус автономии, но «к этому не были готовы власти Молдовы», которые стали усиливать давление на Приднестровье. Следствием этого, отметил он, стала «вооруженная агрессия против Приднестровья», после чего «говорить об "автономии в составе РМ" уже было практически невозможно».

«Тем более что нынешний пример Гагаузии очень хорошо доказывает, как власти Молдовы готовы соблюдать свои собственные обязательства в отношении автономии, достигнутые в том числе при международном посредничестве. Отчасти господин Плахотнюк прав: в Приднестровье действительно не видят смысла обсуждать некий автономный статус в составе Молдовы — у нас есть своя Конституция, законодательство, результаты референдумов начала 1990-х и 2006 годов. Власти Молдовы еще не отошли от устаревшего мышления о том, что Кишинев является "центром" и может что-то "дать" Приднестровью. И Кишинев, и Тирасполь являются равноправными сторонами переговоров, и любые договоренности могут достигаться на основе взаимных компромиссов, а не диктата», — сказал Ястребчак.

Сергей Лавров и Владимир Ястребчак

Что касается миротворческой операции, бывший «министр иностранных дел» сказал, что Молдова может денонсировать соглашение 1992 года, подписанное Ельциным и Снегуром. «Господин Плахотнюк контролирует парламентское большинство, его однопартийцы могут внести соответствующую инициативу. Тогда миротворческая операция в ее нынешнем виде, скорее всего, прекратится. Увеличится ли безопасность в регионе - сильно сомневаюсь. Наверное, именно поэтому у кишиневских властей пока хватает здравого смысла ограничиваться только громкими заявлениями, к которым уже все привыкли», — сказал Ястребчак.

«Политическая система РМ полна мракобесия»

Депутат Верховного совета непризнанной ПМР Олег Василатий заявил, что Тирасполь уже предупредил все стороны о том, что Кишинев «взял курс на то, чтобы выставить Приднестровье недоговороспособным». По его словам, печь Плахотнюка именно об этом, а все участники переговоров уже в курсе стратегии РМ на 2017 год.

Олег Василатий

«У Кишиневе очень плохая репутация. Он неоднократно нарушал договоренности, предпринимал односторонние неконструктивные действия. Политическая система РМ полна мракобесия на системном уровне. Поэтому о высоких материях говорить пока рано. Нужно добиться и продемонстрировать умение принимать, а главное - выполнять устойчивые, стабильные и обоюдовыгодные решения», — заключил Василатий.

«Додон должен в числе первых настаивать на выводе российских войск»

Украинский политолог Артем Филипенко считает, что трансформация российской миротворческой миссии в гражданскую и предоставление ей международного мандата является одним из необходимых условий для дальнейшего урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции Молдовы. Предложение Плахотнюка не ново, эта идея неоднократно озвучивалась и молдавскими официальными властями и экспертным сообществом, в том числе украинским.

По мнению Филипенко, для преобразования миссии есть несколько причин. «Во-первых, военная миротворческая миссия создавалась 25 лет назад после вооруженной фазы конфликта и призвана была не допустить возобновления боевых действий между правительственными силами и сепаратистами. Сегодня, насколько известно, молдавская сторона не рассматривает военных вариантов решения конфликта. Существует качественно иная, чем в 1992 году ситуация, исключающая какие-либо боевые действия. Поэтому военная миссия не нужна. К тому же, наличие иностранного воинского контингента противоречит нейтральному статусу Республики Молдова, о чем особенно печется президент Молдовы Игорь Додон. Он, по идее, должен в числе первых настаивать на выводе российских войск», — сказал политолог.

Артем Филипенко

Во-вторых, отмечает Филипенко, в 1992 году Россия сыграла специфическую роль, будучи одновременно и стороной конфликта, поскольку российские военные воевали на стороне сепаратистов, и миротворцем. «то стало возможным, поскольку ни США, ни Европейский Союз не были вовлечены в процессы на постсоветском пространстве. Поэтому оно и было фактически отдано на откуп России. Сегодня ситуация изменилась. Нерешенный приднестровский конфликт находится на непосредственной границе с ЕС и Европа была бы заинтересована в его скорейшем разрешении. ЕС и США уже выступают в качестве наблюдателей в формате "5+2", и, не исключено, что их роль могла бы расшириться. И это могло бы проявиться в участии наблюдателей от ЕС и, возможно, полицейских, в новой гражданской миссии. Тем более, что европейцы уже показали свою эффективность в рамках миссии EUBAM», — считает Филипенко.

В-третьих, по мнению эксперта, следует учитывать влияние украинского фактора. В условиях российской агрессии против Украины Киев вынужден уделять особое внимание Приднестровью. «Новая редакция Военной доктрины Украины относит к числу актуальных военных угроз "присутствие военного контингента Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова, который может быть использован для дестабилизации ситуации в южных регионах Украины". Украина поддержит идею о трансформации миссии», — отметил он.

Украинский политолог также напомнил, что Россия еще в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле обязалась вывести свои войска и вооружения. По его мнению, вывод войск мог бы стать «основой для дальнейшего урегулирования проблемы Донбасса и Крыма, где находятся оккупационные российские войска».

Филипенко также обратил внимание, что Влад Плахотнюк, выступая с этой и другими инициативами, в том числе с предложением принять закон по противодействию российской пропаганде, все больше выходит из "тени" и стремится к публичности. «Для него это серьезный шаг, потому что налагает дополнительную ответственность и создает дополнительные условия для критики», — заключил эксперт.