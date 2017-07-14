Стало известно, в чем провинился Шевчук перед правосудием Молдовы

Бывший Тираспольский лидер может быть привлечён к уголовной ответственности в Республике Молдова. По данным исследования, проведённого юристами Promo-Lex, существует как минимум три преступления, совершенных Евгением Шевчуком.

Среди них - узурпация государственной власти, за которую ему придется провести в тюрьме от 12 до 20 лет, сообщает realitatea.md.

Другим противоправным действием Шевчука являются умышленные действия, направленные на разжигание ненависти, национального, этнического, расового или религиозного разделения и размежевания. Согласно Уголовному кодексу РМ за это полагается штраф до 6000 условных единиц, 180-240 часов общественного труда или тюремное заключение на срок до 3 лет.

Помимо этого, бывший лидер сепаратистского региона может быть привлечён к ответственности за организацию незаконного военизированного подразделения или участие в нем, за что по закону РМ полагается от 2 до 7 лет лишения свободы.

Во время своего мандата, Евгений Шевчук был главой военных структур Приднестровья и принимал участие в военных демонстрациях. Существование и деятельность армии и других военных сил в приднестровском регионе противоречит законодательству Республики Молдова.

В связи с этим, вчера 13 июля, во время заседания парламента, Андриан Канду заявил, что молдавские власти занимаются всем, что относится к делу Шевчука в Кишиневе.

Канду сообщил, что властям обо всём известно и что они пытаются, с одной стороны соблюсти права человека, а, с другой стороны, прилагают все усилия для безопасности РМ. Председатель парламента добавил, что существуют уголовные дела, открытые по факту нарушения прав граждан Молдовы на доступ к своему имуществу, которые ведут молдавские власти.

Напоминаем, что в конце июня текущего года, Андриан Канду подчеркнул, что если в Молдове ведётся расследование на имя Шевчука, то прокуратура примет все необходимые меры.

В последние дни в СМИ говорят о том, что Шевчук находится в квартире в центре Кишинёва.