Как выглядит один день авторитаризма

События политической пятницы оказались бурными.

Казино возвращаются

Депутаты от всех оппозиционных фракций - Либерально-демократической партии, Либеральной партии, Партии социалистов, а также Партии коммунистов - покинули зал заседания парламента в знак протеста против законопроекта о внесении изменений в закон об азартных играх. Как передает агентство "ИНФОТАГ", депутаты правящей коалиции приняли в пятницу в первом чтении законопроект в отсутствие представителей оппозиции.

Представители оппозиции считают, что поправки приведут к либерализации сектора азартных игр, при этом депутаты только несколько месяцев назад голосовали за ужесточение закона и введение государственной монополии на азартные игры. Также оппозиция считает, что законопроект направлен на снижение возрастного ценза с 21 до 18 лет.

Депутат от Демократической партии Мариан Лупу пояснил, что в ранее авторы допустили ошибку, когда в двух статьях закона указали возрастной ценз, а в других двух не указали. Предложенный законопроект направлен на исправление данной ошибки.

Депутат Европейской народной группы Валериу Гилецкий сказал, что ко второму чтению необходимо более тщательно поработать над текстом документа, чтобы исключить возможность либерализации этого сектора.

Законопроект должны были рассмотреть еще в четверг, однако из-за разногласий по ряду пунктов, документ решили исключить из повестки дня. Однако в пятницу председатель парламента Андриан Канду вновь предложил вернуться к законопроекту, а правящая коалиция поддержала его.

Больницы отбирают

Кроме того, в пятницу одобрен закон, по которому медицинские учреждения Молдовы перейдут в подчинение министерства здравоохранения. Как передает "ИНФОТАГ", государственные медицинские учебные заведения, научно-исследовательские учреждения системы здравоохранения, республиканские, муниципальные и районные больницы, а также диспансеры переведут под управление минздрава, исключение составят лишь ведомственные учреждения силовых структур.

Руководство медучреждений планируется выбирать на основе открытого конкурса, а назначать и освобождать от должности будет министерство.

Автор законопроекта, депутат от Демократической партии Борис Головин, сказал, что управлением районными больницами сейчас занимаются районные советы, в которых нет специалистов в области медицины, поэтому они не могут дать профессиональную рекомендацию. Также у советов якобы нет достаточных денег для содержания больниц.

Инициатива демократов подверглась критике со стороны оппозиции. Так, депутат от Партии социалистов Олег Кучук обратил внимание на то, что районные советы инвестировали в медучреждения, а теперь у них отбирается статус учредителя, при этом вложенные средства не компенсируются.

По мнению коммуниста Олега Рейдмана, если у районных советов отберут медучреждения, то правительство должно взять на себя и выплату кредитов, которые взяли советы для ремонта и модернизации больниц.

Его коллега по партии Елена Боднаренко сказала, что примарам, председателям районов власти доверяют только тогда, когда нужны голоса на выборах. "Закон приведет к политизации медучреждений, поскольку директоров будет назначать политическая фигура - министр", - уверена она.

С Киринчуком договорились

В тот же день бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчук, обвиняемый в злоупотреблении властью и служебным положением, был освобожден из-под домашнего ареста и помещен под судебный контроль. Решение было принято Буюканским судом Кишинева. Бывший министр заявляет о своей невиновности и отмечает, что оказался на скамье подсудимых, „потому что кто-то так захотел ”, передает IPN. Киринчук раскритиковал журналистов за то, как был отражен ход событий в его дело. Он прокомментировал и видеокадры, снятые с помощью скрытой камеры, представленные национальным центром по борьбе с коррупцией, на которых в своем кабинете получает пакет, предположительно с деньгами: „Это возмутительно, бедные люди те, кто видел эти кадры. Вы откусили от отравленного яблока. Вы проглотили приманку... Тот пакет или те фотографии, которых вы взяли у НЦБК… Прокурор предупредил с самого начала о презумпции невиновности, но вы использовали их и прокомментировали, как хотели. Эти кадры не имеют ничего общего с делом. Я жду решения, которым буду объявлен невиновным. Я не признал вину, но признал, что построил дороги, не для себя, для граждан".

Прокурор сказал, что до 2 августа, дня вынесения приговора, Киринчук будет находиться под судебным контролем.

"Вот так, уважаемые сограждане, выглядит один день авторитаризма"

О событиях политической пятницы рассказал в социальных сетях Александру Слусарь, заместитель председателя Партии "Платформа Достоинство и Правда".

"Это всё произошло в один день.

1. Киринчука выпустили. Прокурор говорит, что он признал свою вину. Он говорит, что не признал. Но он на свободе. А приговор ему вынесут 2 августа.

2. В первом чтении сорок с чем-то человек со значками депутатов приняли изменения в закон об азартных играх. В прошлом году с такой помпой нам рассказывали, как Плахотнюк заботиться о морали общества и потому сфера азартных игр стала монополией государства. Все казино закрыли. Сегодня, в привычном стиле, Канду, вопреки утверждённой ранее повестке дня, внёс на обсуждение изменения, которые вновь открывают казино. Передел рынка произошёл. Про мораль в GBC уже не вспоминают. При этом снизили возраст лиц для большинства азартных игр с 21 до 18 лет.

3. Также сегодня проголосовали, вопреки стратегии децентрализации и мнению местных властей и без длительных публичных дискуссий, за переподчинение всех региональных больниц министерству здравоохранения. Теперь назначение любого директора больницы не сможет даже теоретически проскочить мимо зоркого глаза координатора.

Вот так, уважаемые сограждане, выглядит один день авторитаризма. Когда власть не просто принимает выгодные только ей решения, но делает это цинично быстро и ничего не объясняя обществу. Всем своим видом показывая, что, да, у нас диктатура. Что хотим и когда хотим, то и делаем. А вы, холопы, что нам можете сделать?".