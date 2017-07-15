Владимир Воронин: У нас коррумпированная и преступная власть

Нынешняя власть-коррумпирована, а виновниками являются граждане Республики Молдова, которые неправильно проголосовали. Заявления сделал председатель ПКРМ Владимир Воронин в ходе передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

„У нас коррумпированная и преступная власть. Есть ДПМ, которая взяла под контроль все государственные учреждения, полицию, юстицию, прокуратуру и правительство, которая украл миллиард, и купила за 5 миллионов евро 14 депутатов-предателей из ПКРМ, чтобы иметь парламентское большинство. У власти с ДПМ находится и ПСРМ. Как только ДПМ что-то не удается в парламенте, члены ПСРМ поднимают руку. Они очень хорошо работают на местах, чтобы убедить людей поддержать и проголосовать за них, но работают очень плохо на центральном уровне, из-за чего у нас нищета и люди бегут из страны из-за бедности”, - сказал лидер коммунистов.

По словам Воронина, виновными в этой ситуации являются граждане с правом голоса, которые позволяют покупать себя за две три сотни леев, а после этого жалуются на тяжелую жизнь: „К сожалению, наш избиратель имеет очень низкий менталитет. Люди могут обидеться, но из-за глупости избирателей у нас есть эта власть и эта мафия. Если бы было международное соревнование по плачу, то молдаване заняли бы первое место”.

Председатель ПКРМ обвинил и европейских лидеров, которые поддерживают нынешнюю власть в Кишиневе: „Меня волнует так называемая помощь из-за рубежа. Я писал европейским организациям, отправил письма 29 главам государств о том, что в Республике Молдова нарушается Конституция, но они остались без ответа”.

Владимир Воронин заявил, что в Республике Молдова нет борьбы с коррупцией, она только имитируется: „Какая борьба с коррупцией, если людей сажают охапками в тюрьму. Борьба с коррупцией должна начаться с законов, которые должны быть сделаны таким образом, чтобы не оставалось места для коррупции”.