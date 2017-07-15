Генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ остается под домашним арестом в течение следующих 25 суток. Решение было принято в пятницу, 14 июля, Буюканским судом Кишинева. Судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров по борьбе с коррупцией, которые просили 30 суток домашнего ареста, передает IPN.

После вынесения решения, Дорин Киртоакэ объявил себя невиновным и заявил, что обжалует решение в Апелляционном суде. „У меня нет другого выхода, кроме как выстоять перед всеми этими обвинениями. Постепенно прихожу к выводу, что есть силы, которые хотят очернить мое имя. Никак не могу понять обвинения, которые мне предъявляются. Надеюсь, что будет установлено, что я выполняю должным образом свои служебные обязанности”, - заявил Дорин Киртоакэ.

Прокурор Думитру Робу сказал, что дело, в котором фигурирует генпримар столицы Дорин Киртоакэ, в ближайшее время будет направлено в суд. По словам прокурора, 12 июля было предъявлено новое обвинение генпримару Доринау Киртоакэ в деле, в котором он выступает в качестве обвиняемого. „На данный момент он обвиняется в совершении двух преступлений: злоупотреблении властью и пассивной коррупции в особо крупных размерах”, - заявил Думитру Робу.

Генпримар столицы был задержан 25 мая. Через день ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью в рамках уголовного дела о платных парковках, и был помещен под домашний арест.