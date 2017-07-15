Олег Тарновский будет соревноваться в двух финалах на Чемпионате Европы в Болгарии

Молдавский гребец Олег Тарновский будет соревноваться в воскресенье в двух финальных заплывах на Чемпионате Европы в болгарском Пловдиве, передает IPN.

25-летний спортсмен будет соревноваться в заезде на 500 метров после того, как выиграл второй полуфинал, с результатом 01:54.028. Кроме того, Олег Тарновский будет соревноваться в финале в одиночках на 5000 метров. В воскресенье в финале Олег Нуца и Илия Спрынчан будут выступать в двойках в заезде на 500 метров.

На Чемпионате Европы в прошлом году, который проходил в Москве, Олег Тарновскийц выиграл бронзу в заезде на 500 метрах, а его брат Сергей Тарновский завоевал серебро на 1000 метров. Молдова заняла тогда 14 место в рейтинге по медалям.