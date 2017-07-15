Приднестровский вопрос должен обсуждаться в Конгрессе США, мнения

Приднестровскую проблему должна обсудить в Конгрессе Соединенных Штатов Америки группа лоббистов. Мнения на этот счет были высказаны в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Доктор истории Руслан Шевченко сказал, что помимо приднестровского конфликта, Конгресс США может обсудить вопрос и о том, что Республика Молдова нуждается в поддержке и в пресечении экономических санкций со стороны Российской Федерации, а также в сближении с Европейским союзом.

Специалист в области связи с общественностью Валентин Балан отметил, что очень важно, чтобы в Парламенте Соединенных Штатов Америки говорили о Республике Молдова. По его словам, до тех пор, пока не будут рассмотрены проблемы Молдовы, они будут решаться очень медленно, собственными силами, то, что в период глобализации практически невозможно. „Создание этого круга молдавско-американской дружбы при поддержке двух лоббистов конгрессменов очень важно для того, чтобы геополитическая проблема Республики Молдова была услышана и могла быть решена гораздо быстрее”, - сказал Валентин Балан.

Председатель Ассоциации украинцев Молдовы Михаил Багас заявил, что проблема приднестровского региона это и проблема Украины, поскольку, в то время как она имеет реальную войну на востоке страны, враг стоит за спиной. „Украина заинтересована в том, чтобы помочь решить приднестровский вопрос”, - сказал Михаил Багас.

Эксперт в области международного права, пресс-секретарь Демократической партии Виталие Гамурарь заявил, что в контексте кризиса в Украине и в контексте обеспечения безопасности Румынии, Республика Молдова должна идти по пути лобби для урегулирования приднестровского конфликта и группы лобби, которые имеют своих экспертов, будут работать с политическими партиями США ради интересов Республики Молдова. „И это первый шаг, потому что так привлекается внимание международного сообщества”, - заявил Виталие Гамурарь.