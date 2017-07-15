Цены на продукты в Приднестровье выросли почти на 5%

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на службу статистики непризнанной ПМР, инфляция в первый месяц лета составила 2,67% - рекордный показатель с начала года. Причем, в разгар летнего сезона, когда традиционно происходит сезонное снижение цен на продукты, они взлетели на 4,78%.

Индекс цен на непродовольственные товары составил 101,37%, а тарифов на услуги - 0,96%.

В итоге кумулятивный уровень инфляции за полугодие достиг 6,28%. В том числе на продукты - 10,99%, непродовольственные товары - 4,76%, услуги - 0,59%.

Тем не менее, по мнению Приднестровского центробанка, "сложившаяся динамика соответствует общим тенденциям предшествующих лет, что даёт основание ожидать проявление дефляционных процессов на рынке продуктов питания во второй половине года и менее выраженный вклад данной категории в сводный индекс потребительских цен".

Ранее власти Приднестровья заявили, что не допустят годовую инфляцию более 10%, хотя 17 июня опустили официальный обменный курс местного рубля сразу на треть - с 11,3 до 15 за $1 Министр экономического развития Сергей Оболоник пообещал на заседании президиума Общественной палаты на этой неделе, что "цены на социально значимые продукты и лекарства будут регулироваться государством, тарифы для населения не вырастут, а спекуляции на рынках прекратятся".

Он призвал граждан сообщать властям, если цены на определенный товар "завышены спекулятивно, необоснованно", подчеркнув, что компетентные органы предпримут необходимые действия.