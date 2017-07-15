Неквалифицированные кадры будут обучаться профессии на рабочем месте

Пилотный проект предусматривает сотрудничество обучающего учреждения с работодателем. Основное количество учебных часов пройдет на рабочем месте.

«Работодатель или администрация предприятия назначат ответственного за обучение, который находясь на рабочем месте покажет и объяснит обязанности. Будет отслеживать все, что делает работник», - сказала директор Национального агентства занятости населения Раиса Догару.

Длительность изучения теории и посвящения в практику будет зависеть от специальности.

«Например, курсы по профессии швеи длятся три месяца. Часть периода пройдет в учебном учреждении, это 10-15%, остальное время на предприятии. По окончанию курса сотрудники получат сертификат о получении профессии», - пояснила Раиса Догару.

Инициативу администрации компаний приняли на "ура". Ведь обученный таким образом новоиспеченный сотрудник приступит к делу, уже зная специфику конкретного предприятия.

«Идея обучать сотрудников на месте работы эффективна, нам нравится. Потому мы и согласились, сегодня есть острая нехватка специалистов. Профессиональные школы заканчивают многие - в этом году более 400 человек. Но трудоустроились всего десять. Это очень болезненное явление», - сказала исполнительный директор швейной фабрики Тамара Лукьян.

Запуск пилотного проекта запланирован на август. До тех пор Национальное агентство по занятости населения будет заниматься анализом и выявлением областей с наибольшим дефицитом кадров. Также ведомство отберет работодателей, которые примут участие в процессе.

Министр труда Стела Григораш выразила надежду на то, что мера повлияет на уровень безработицы.

«Эта пилотная программа - возможность и необходимость. Она призвана уравнять диспропорцию между спросом и предложением на рынке труда и подстроиться под происходящие изменения» - отметила министр Стела Григораш.

Участниками программы станут неквалифицированные безработные от 18 до 35 лет. Помимо бесплатного обучения, им помогут с жильем и деньгами на транспорт.