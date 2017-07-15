Овощи дешевеют

Большинство овощей на рынке подешевели по сравнению с прошлой недолью. И цены на некоторые сезонные фрукты снизились. На другие фрукты, однако, цены растут. Помидоры подешевле на несколько леев. Килограмм можно купить за 8 леев. Цена одного килограмм огурцов стоит от 5 леев. А капуста и кабачки - 4 лея, передает IPN.

Килограмм баклажанов стоит 12 леев, а перец –7 - 9 леев. Один килограмм стручковой фасоли стоит от 15 леев. Пучок укропа, петрушки и зеленого лука по-прежнему стоит 2 лея.

Цена одного килограмма абрикосов стоит от 10 леев. Персики продаются по 8 леев килограмм. Малина и крыжовник стоят 30 леев за килограмм. А цена килограмма черной, красной и белой смородины стоит от 35 леев. Вишня продается по 25-30 леев/кг.

В продажу поступает все больше арбузов, которые стоят 5 леев/кг, а дыня 8-10 леев. Початок кукурузы стоит 4-5 леев.

И яйца немного подешевели. Десяток яиц можно купить за 11 леев. Свинина стоит 65 леев/кг, а говядина 70-75 леев/кг. Овечья брынза стоит 65 леев, творог 40-50 леев, сметана - 35 леев, а сливочное масло – 80леев.