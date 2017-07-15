15 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Овощи дешевеют
15.07.2017

Большинство овощей на рынке подешевели по сравнению с прошлой недолью. И цены на некоторые сезонные фрукты снизились. На другие фрукты, однако, цены растут. Помидоры подешевле на несколько леев. Килограмм можно купить за 8 леев. Цена одного килограмм огурцов стоит от 5 леев. А капуста и кабачки - 4 лея, передает IPN.

Килограмм баклажанов стоит 12 леев, а перец –7 - 9 леев. Один килограмм стручковой фасоли стоит от 15 леев. Пучок укропа, петрушки и зеленого лука по-прежнему стоит 2 лея.

Цена одного килограмма абрикосов стоит от 10 леев. Персики продаются по 8 леев килограмм. Малина и крыжовник стоят 30 леев за килограмм. А цена килограмма черной, красной и белой смородины стоит от 35 леев. Вишня продается по 25-30 леев/кг.

В продажу поступает все больше арбузов, которые стоят 5 леев/кг, а дыня 8-10 леев. Початок кукурузы стоит 4-5 леев.

И яйца немного подешевели. Десяток яиц можно купить за 11 леев. Свинина стоит 65 леев/кг, а говядина 70-75 леев/кг. Овечья брынза стоит 65 леев, творог 40-50 леев, сметана - 35 леев, а сливочное масло – 80леев.


 
Количество просмотров:
33
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.