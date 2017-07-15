Вячеслав Ени: «Горизонтальная система подачи тепла уменьшит счета на 30 процентов»

Николай Менюк

После очередного повышения стоимости теплоэнергии осенью прошлого года и получения в прошедшем зимнем сезоне счетов с кругленькими суммами за тепло вновь заговорили о модернизации системы подачи теплоносителя. Генеральный директор главного поставщика теплоносителей в столице АО «Termoelectrica» Вячеслав Ени заявил о начале кампании информирования кишиневцев о преимуществах горизонтальной системы подачи тепла. «Молдавские ведомости» попросили его подробнее рассказать о сути предложения.

- Недавно вы вновь призвали кишиневцев сменить в своих домах систему подачи централизованногоотопления с вертикальной на горизонтальную. Разъясните подробнее, в каких домах и каким образом это можно осуществить?

- Сегодня главная проблема потребителей централизованной системы отопления - в том, что они не контролируют объемы теплоэнергии, которую расходуют. Эту давнюю проблему необходимо решить. Вот почему, начиная с 2015 года, АО «Termoelectrica» в качестве нового оператора системы теплофикации в Кишиневе инициировала модернизацию системы подачи с заменой вертикальной на горизонтальную. Понятно, что невозможно изменить все сразу, поэтому мы начали с наиболее уязвимых пунктов.

В частности, для решения проблемы контроля потребленной термоэнергии необходимо модернизировать инфраструктуру ее подачи и потребления. Эти работы «Termoelectrica» не может сама произвести, поскольку инфраструктура подачи теплоносителей внутри жилых блоков не находится на балансе нашего предприятия. Мы ищем пути, которые помогут модернизировать дома, однако нуждаемся в поддержке и открытости потребителей.

Для того, чтобы знать объем потребленной термотеплоэнергии, а также добиться энергетической эффективности и необходимого термического комфорта в квартирах, потребитель должен иметь возможность контроля на трех уровнях: на уровне дома, на уровне каждой квартиры и на уровне каждой отдельной комнаты.

Таким образом, необходимо сделать три шага. Для того, чтобы иметь возможность контролировать на уровне дома, необходимо установить индивидуальные тепловые пункты(ИТП). Чтобы контролировать на уровне квартиры, систему инженерных тепловых сетей необходимо перевести с вертикального на горизонтальное положение. И, наконец, для того, чтобы контролировать расход тепла на каждую комнату, на радиаторах необходимо установить термостаты. Эту модернизацию можно произвести во всех жилых домах Кишинева.

Как я уже отмечал, мы не можем осуществить эти работы без поддержки потребителей, однако определенные шаги в плане общей модернизации системы намиуже предпринимаются.

Так, в рамках проекта «Повышение эффективности системы централизованного теплоснабжения», финансируемого Международным банком реконструкции и развития, будут установлены ИПП в 231 жилом доме в двух крупных микрорайонах на Боюканах и вЧентру, а также в ряде домов на Ботанике, Чоканах и на Рышкановке. В 17 наиболее уязвимых домах будет установлена горизонтальная система подачи тепла.

Установка теплопунктов – первый шаг для достижения максимальной эффективности, однако важно, чтобы были инвестиции и в модернизацию внутренней системы потребления тепласамими потребителями.

Преимущества горизонтальной системы подачи тепла: возможность потребителю самому решать, когда подключаться или отключаться от системы отопления; какую температуру устанавливать в квартире и в каждой комнате; контроль за объемом потребленного тепла по счетчикам, которые будут предоставляться бесплатно нашим предприятием. Жильцы больше не будут зависеть от соседей, будут иметь прямой договор с «Termoelectrica» и управляющим жилищным фондом. И главное: это позволит потребителям сэкономить до 30 процентов термоэнергии.

- Для замены системы подачи тепла необходимо согласие всех жильцов дома. Кто должен собирать их? Нужно ли согласие тех, кто уже установил автономное отопление?

- Сбор подписей находится в введении управляющего жилым фондом. «Termoelectrica» окажет поддержку администраторам для организации встреч с жителями и их информировании. Согласие тех, кто установил автономное отопление, также требуется.

- Сколько будет стоить замена инженерных сетей, за чей счет она будет произведена и кто будет проводить работы?

- Поскольку внутренняя система потребления - собственность жильцов, на них ложится ответственность за модернизациюсистемы в квартирах. Тем не менее, считаем важным поддержать потребителей в этом плане. Наше предприятие готово к сотрудничеству и обоюдным инвестициям. В качестве примерауспешного сотрудничества приведу дом № 52 на улице Пандурилор, где в прошлом году мы вместе с жильцами провели модернизацию системы потребления тепла. Работы были проведены на основе договора о партнерстве между администрацией АО «Termoelectrica» и ассоциацией владельцев приватизированных квартир в кондомининуме ACC 51/417. Наши специалисты взяли на себя разработку всего технического проекта, проведение работ по проектированию, монтажу и вводу в действие ИТП для подогрева и обработки горячей воды, а также установке счетчиков потребления термоэнергии. Ассоциация жильцов взяла на себя ответственность за замену внутренних инженерных сетей подачи тепла в квартиры с вертикальной системы на горизонтальную и установку счетчиков учета потребленного теплоносителя. Стоимость этихработ в одной квартире - примерно тысяча евро, цена может варьироваться в зависимости от типа материалов.

- А если несколько квартиросъемщиков откажутся? Многие вообще за границей и отключены от отопления.

- Любую проблему можно при желании решить. «Termoelectrica» имеет положительный опыт в этом плане с тем же АСС 51/417 по улице Пандурилор, 52, где четыре квартиры были отключены от системы централизованного горячего водоснабжения. Три из них вновь подключились – жильцы убедились в преимуществе новой системы.

- Если у соседа по этажу, с которым у меня общие стены, будет отключено тепло в холодное время года, я буду тратить дополнительное количество тепла?

- Баланс термического комфорта в доме зависит от всех жильцов. Термоэнергия не может поставляться только в одно или несколько помещений. «Termoelectrica» ведет учет объемов поставки тепла на весь дом, а горизонтальная система позволяет вести поквартирный учет объема поставляемой термоэнергии.

В настоящее время в домах с вертикальной системой подачи тепла жильцы, установившие в своих квартирах автономное отопление, отключившись от централизованного, экономят на том, что пользуются и теплом соседей, живущих в квартирах с централизованной системой отопления. С переходом на горизонтальную систему теплоснабжения жильцы смогут самостоятельно контролировать объем потребленной теплоэнергии, которую будут тратить по своему желанию.

- Можно ли отказаться от горячей воды?

- С установкой индивидуальных теплопунктов жильцы смогут пользоваться горячей водой круглосуточно, поскольку с установкой современного оборудования в подвале дома не надо будет долго ждатьпоявления горячей воды. Температуру подачи теплоносителя можно запрограммировать в зависимости от внешних погодных условий, от времени суток, праздничных и выходных дней.

Следует отметить, что с точки зрения гидравлики дом становится независимым от подачи в магистральных сетях - он защищен от вероятности гидравлического удара, который может произойти в доме с вертикальной подачей тепла при несанкционированном отключении от тепла. Таким образом, будет обеспечена эффективная, гибкая и бесперебойная подача термоэнергии, а жильцы будут сами решать, сколько потреблять ее из централизованной системы потреблять.

Что касается горячей воды, хотел бы отметить, что себестоимость ее подогрева в бойлере в два раза дороже, чем себестоимость воды из централизованной системы с горизонтальной системой распределения.