"Наша партия": Плахотнюк убил Конституцию, сломал правоохранительную и судебную систему, считая, что война все спишет

"Наша партия" выступила в пятницу с заявлением, осуждающим "антироссийскую истерию, развязанную неконституционным режимом Плахотнюка". В НП считают, что истерия "ведет к подрыву региональной стабильности и размораживанию вооруженного конфликта в Приднестровье".

Как сообщает агентство "ИНФОТАГ", в документе указывается, что "кампания проводится олигархом с единственной целью - удержать власть и сохранить награбленное", ради чего Плахотнюк "готов развязать новое кровопролитие на Днестре - в расчете на то, что "война все спишет".

Авторы заявления считают, что координатор правящей коалиции Плахотнюк пытается отменить Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ от 21 июля 1992 г.

"Отказ от этого основополагающего документа, благодаря которому уже четверть века на Днестре не льётся кровь, означает нарушение статус-кво и возвращение к ситуации вооруженного конфликта. Провокациями на приднестровском направлении режим рассчитывает отвлечь внимание от планов тандема Плахотнюк-Додон отказаться от пропорциональной системы выборов парламента, сохранение которой означает смерть режиму Плахотнюка", - делают вывод авторы обращения.

Руководство НП считает, что Плахотнюк "убил Конституцию, сломал правоохранительную и судебную систему".

"Он уничтожает действующую систему выборов, несмотря на все протесты политической оппозиции, гражданского общества и внешних партнеров Молдовы. Сейчас этот молдавский терминатор задался целью разрушить мир на Днестре", - говорится в заявлении.

НП обращается к Миссии ОБСЕ в РМ и другим участникам переговорного формата "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта с призывом "принять меры по обузданию провокатора Плахотнюка".