Президент Лукашенко одолжил самолет президенту Додону

Президент Беларуси Александр Лукашено одолжил в пятницу самолет президенту Молдовы Игорю Додону, чтобы доставить официальную делегацию в Кишинев. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил в социальных сетях один из активистов Партии социалистов, муниципальный советник Кишинева Гаик Вартанян.

"Президент РМ все свои официальные полёты совершает обычными рейсами, в основном, эконом-классом. Видимо, в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинёв нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полёта в Кишинёв", - написал Вартанян, который на своей странице в facebook активно продвигает деятельность президента Додона.

Додон вылетел в среду во главе официальной делегации в Минск, на рейсовом самолете через Москву, так как между столицами Молдовы и Беларуси нет прямого сообщения. В состав делегации вошли несколько советников президента и лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный, но никого не было из правительства, с которым у Додона есть принципиальные разногласия.

В четверг, 13 июля, на белорусском самолете молдавская делегация переехала из Минска в Витебск, где Додон провел официальную встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Президенты приняли участие вечером в открытии музыкального фестиваля "Славянский базар". Из Витебска Додон на том же белорусском самолете вылетел в Кишинев во второй половине дня в пятницу. Как сообщили корреспонденту "ИНФОТАГ" в Кишиневском аэропорту, еще до вылета делегации в Минск было известно, что она вернется в пятницу на самолете авиакомпании Belavia.