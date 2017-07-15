Шевчук: "После выборов в 2011 я приглашал Смирнова поговорить... Его вопрос был о джипе, гараже и гарантиях..."

|
|
...
|
На устах
В эксклюзивном интервью второй президент Приднестровья Евгений Шевчук рассказывает о том, как до его президентства некоторые обогащались на "агрессивных" кредитах, о чем просил его Игорь Смирнов после смены власти, в каких схемах использовался "Биохим" в прежние времена. Шевчук также прокомментировал обвинения о крупной взятке.
Евгений Васильевич, одно из обвинений, выдвигаемых против вас новыми властями касается деятельности предприятия «Биохим». Эта история настолько запутанная, что, честно говоря, разобраться, что там происходило, сложно.
Предлагаю начать с истории создания этого государственного предприятия. ЗАО «НПП «Биотехнология» был приватизирован в 2005 году. Сумма сделки, насколько я помню, была не более 150 тысяч долларов. Собственником предприятия числился некий Юрий Кожухарь, который помимо завода, обладал правом собственности и в отношении двух других организаций: ООО «Энергия Биоплюс» и ООО «Амфора».
Начиная с 2009 года на две организации, а именно ЗАО «НПП «Биотехнология» и ООО «Энергия Биоплюс» якобы из-за отсутствия собственных средств, собственником были оформлены кредитные договоры параллельно в двух разных банках — Приднестровском «Сбербанке» (собственник — государство) и «БизнесИнвестБанке» (фактическим владельцем была Марина Смирнова). До этого банк назывался «Газпромбанк», а сейчас «Эксимбанк». Общая сумма кредитов тогда составила около 108 миллионов рублей. Это примерно 10 миллионов долларов. В качестве залога было внесено оборудование предприятия.
Того самого предприятия, которое было приватизировано за менее чем 150 тысяч долларов?
Да, того самого.
Хорошая сделка…
Ну, думаю, ни для кого не было секретом, что на момент выдачи указанных кредитов «Газпромбанк» (он же «БизнесИнвестБанк») был подконтролен невестке действующего на тот момент президента Игоря Смирнова. Интересы семьи легко обнаруживались в «кредитовании» целого ряда предприятий. Открытой для нас эта информация стала в январе 2012 года.
Можете назвать сумму таких кредитов?
Да, на 1 января 2012 года сумма таких, можно сказать, безвозвратно выданных кредитов составляла около 70−80 миллионов долларов. Мы приняли решение создать агентство по таким «агрессивным» кредитам, очистить банковскую систему, так как валютный баланс центробанка давал минусовый показатель и составлял примерно минус пять миллионов долларов.
Кстати, похожая ситуация была и с кредитом «Каменского консервного завода». Стоимость приватизации завода при Смирнове составила около 1,5 миллионов, а объем полученных кредитов был где-то 12−14 миллионов.
А Вы, когда стали президентом, Смирнову не задавали вопросов об этих хитросплетениях?
Сразу после выборов, в декабре 2011 года я пригласил Смирнова поговорить. Кстати, вопрос, который он поставил первым, касался служебного джипа, гаража и гарантий. Я, разумеется, ответил, что все положенное будет предоставлено. Позже он еще просил о своем личном счете в вышеназванном банке. Там где-то 700 тысяч долларов было… Воевать с прошлым я был не намерен. Нужно было заниматься другим — срочно стабилизировать ситуацию. И, как стало понятно, помогать нам прошлая команда не собиралась, а наоборот.
Но ведь такое кредитование, скажем, с этими биохимическими предприятиями, противоречило закону?
Там не все просто… Имеющееся на предприятии оборудование по документам несколько раз передавалось от одной организации к другой как бы с целью осуществления его технического или капитального ремонта. Но проведение таких работ в полном объеме так и осталось только на бумаге. В реальности оборудование сохранилось в первоначальном состоянии, однако в финансовой отчетности его стоимость увеличилась в разы. Сделано это было для получения больших сумм кредитов.
Там вообще дошло до того, что «Энергия Биоплюс» взяла заем, заложив в обеих финансово-кредитных организациях один и тот же объект — когенерационные установки для выработки тепло- и электроэнергии. Вот это, безусловно, является нарушением закона. А поскольку собственник не выполнил свои кредитные обязательства, даже частично, было обращено взыскание на это имущество, но, естественно, только по одному кредитному договору, по второму сумма долга до сих пор числится в графе долга.
Получается, что предприимчивый собственник дважды заложил одно и то же имущество, я правильно понимаю?
Да, собственник нескольких организаций получил в двух банках кредитов на сумму около 108 миллионов рублей, а при этом даже завышенная стоимость заложенного имущества составила всего 102 млн рублей. Это с учетом того, что некоторое оборудование закладывалось дважды: в одном банке на 25 миллионов рублей и в другом — на 20. Кроме того, и остальное имущество не соответствовало своей стоимости. К примеру, оборудование и недвижимость, заложенное под получение кредита на сумму 59 миллионов рублей, оценивается всего в 5 миллионов рублей.
В любом случае, по прошествии нескольких лет собственник ни один кредит не смог погасить даже частично. Остается открытым и вопрос назначения полученных 108 миллионов.
То есть они не были направлены на переоборудование, как было заявлено при получении кредита?
Сомневаюсь, что реально там всерьез занимались переоборудованием завода. Помимо этого, руководитель указанных организаций накопил и другие задолженности.
О чем речь?
Задолженности по налогам, заработной плате перед работниками, по электроэнергии и т. д. В погашение долговых обязательств все имущество собственника было изъято и передано в пользу государства, на основе которого в результате и было сформировано новое предприятие ГУП «Биохим».
Значит «рождение» государственного «Биохима» — это исправление ситуации на заводе, так? Такая была задача?
Была задача сделать так, чтоб завод работал. А люди могли получать зарплату. ЗАО НПП «Биотехнология» находился в процессе банкротства. Там был назначен конкурсный управляющий, который занимался реализацией оставшегося имущества, доходы от которого непосредственно шли на погашение заработной платы перед работниками завода.
Таким образом было создано реально работающее предприятие с задачей погашения долгов по налогам, зарплате и наращиванию объемов производства.
Это получилось?
Я Вам так отвечу. В ГУП «Биотехнология» в 2014 году работало 116 человек, а в 2015 уже 145, а к началу 2016 года численность работников предприятия составляла уже порядка 170 человек. И кроме того, что были созданы рабочие места, данное предприятие становится одним из крупнейших налогоплательщиков г. Бендеры.
Только в 2014 году ГУП «Биохим» уплатило более 3 миллионов рублей налогов, в 2015 году общая сумма уплаченных налогов увеличилась более чем в два с половиной раза и по итогам года составила чуть меньше 8,5 миллионов. При этом сумма акцизов, уплаченных предприятием в 2015 году, составила порядка 1,5 миллионов руб.
Это значит, что и объемы производства удалось увеличить?
Да, по итогам 2015 года предприятие увеличило объемы производства продукции в 4,5 раза по сравнению с 2014 годом.
Тогда что пошло не так? Ведь столько шума было вокруг предприятия…
Судя по ситуации, которая стала разворачиваться позже, возникает один вывод — успешно работающее государственное предприятие, на котором трудилось 170 человек, стало раздражать некоторых народных избранников.
Причина?
Не секрет, что раньше импортом и реэкспортом спирта в широких масштабах занимался только один человек.
Вы имеете в виду Виктора Гушана?
Да. Я считаю, что по его указанию депутатами, которые практически сидят на его зарплате, была инициирована проверка, в результате которой «Биохим» остановился. Я думаю, это случилось из-за того, что «Биохим» стал конкурентом.
А Счетная палата? Там же их заключение было?
Счетная палата — контрольный орган Верховного Совета. Она объявила, что якобы получены данные о неких нарушениях «Биохима». Представьте, годом ранее на «Биохиме» уже проходила проверка Счетной палаты, и тогда никаких серьезных нарушений выявлено не было. Не было претензий к заводу и у налоговых органов. Не находите это странным?
Что сейчас с предприятием?
Сегодня с экранов телевизоров новые власти докладывают об успешном запуске предприятия, умалчивая при этом, что они же и остановили его работу семь месяцев назад.
Да, по ТСВ, кажется, говорили, что за полгода простоя специалисты разъехались на заработки и не дождались перезапуска…
Отсюда и вопрос, в чьих интересах это было сделано, и почему 170 человек и их семьи все это время вынуждены были жить без средств к существованию, а кто-то, как Вы говорите, вынужден был уехать на заработки. На эти вопросы по ТВ ответы не дают.
Но кроме проверок, кажется, там была какая-то скандальная история с выбросами?
Мне, по-моему, в 2014 году доложили, что для того, чтобы завод работал, необходимо опять вложить средства в модернизацию, так как были какие-то проблемы с выбросами и оборудованием. В тот период ко мне обратился тогда еще депутат Верховного Совета Пагу, которого я поддержал на выборах на моем избирательном округе по Рыбницкому району. Он предложил найти инвестора, который вложит средства, если государство создаст благоприятный режим работы. Было совещание с этими инвесторами, где они заверили в готовности наладить производство в должном формате.
Инвестор — птица редкая?
Надо понимать, что по состоянию на 2012 год чуть ли не 99 процентов госсобственности было продано. Конечно, мы пытались поднять и укрепить государственный сектор.
Я давал поручение Правительству оказывать содействие государственным предприятиям для наращивания производства. Благоприятные условия для инвестиций — один из элементов этого содействия.
А этот инвестор? Что пошло не так?
Предприятие заработало, и через какой-то период времени нарастило объемы. Позже, когда представителями «Шерифа» была поднята шумиха вокруг завода для устранения конкурента, было установлено, во-первых, завод оплачивал все налоги. Во-вторых, объем производства превосходил потребности внутреннего рынка, завод торговал на внешние рынки, а значит необходимая стране валюта поступала извне в должном объеме…
Но претензии же были не по налогам, по акцизам?
Есть закон об акцизах. В соответствии с ним акцизами не облагается произведенная алкогольная продукция при ее экспорте. Важно, что валюта от зарубежных покупателей поступала в полном объеме, росли налоги и зарплаты.
Мало, кто понимает и увязывает эти события, но уже в 2017 году, якобы для того, чтобы запустить завод, Верховный Совет принял закон, по которому на внутреннем рынке снизил акциз с 5 долларов до одного. То есть, в пять раз. Наверное, кто-то уже начнет покупать и продавать спирт. Вопрос лишь в том, кому будет поступать прибыль? Кого определит «Шериф»?
Когда Вы были Президентом, по ТСВ показывали бывшего собственника, который говорил, что он то ли собирался давать очень крупную взятку — полмиллиона, кажется, то ли даже дал ее, и что она предназначалась для Вас лично… Теперь опять, но уже официально, Вам приписывают какую-то крупную взятку, чуть ли не миллион долларов. Можете это прокомментировать?
По бывшему собственнику, отвечу Вам словами одной из представительниц управления заводом, оставшейся по воле этого собственника на много месяцев без зарплаты. «Если у него были такие большие деньги на взятки, почему же он не рассчитывался с нами, нам ведь по таким меркам он должен был мизер?». Тут, кажется, больше нечего комментировать.
А по второй части Вашего вопроса, есть что.
Где-то в феврале уже этого года, когда многие люди из моего окружения, и даже те, кто просто работал в период моего руководства страной, стали объектами преследования и запугивания, Пагу запросил со мной встречу в Кишиневе. Он рассказал, что на него давит Порфирий Шкильнюк, угрожает и убеждает подписать все, что заготовят и скажут, иначе он «упадет» в Одессе.
А он уже уехал в Одессу?
Получается так.
Павел Шкильнюк из «Шерифа»?
Да. Пагу и мне посоветовал, чтобы и я покинул Приднестровье. Позже он передал, что он вместе с инвесторами дал показания, такие, как ему сказали. Кроме того, он уплатил «штраф» в 1 миллион долларов якобы за то, что работал в моей команде. И после этого ему гарантировали свободу и возможность продолжить «бизнес» в ПМР, и спокойствие в Одессе.
Это сработало? Вернулся?
После этого Пагу видели в Приднестровье. Я же покидать страну не планировал, так как событий, которые мне приписывают, не было.
Но Вы же знали, что он дал на Вас показания…
Все прекрасно знают, что сплетни разносить «кто кому и что заносил» — это одно, но для подтверждения фактов в уголовном плане нужны вещественные доказательства. Порядок документирования основывается не только на словах, пусть одного или десяти, ранее уважаемых людей. Правоведы знают, что для документирования по заказу «навешиваемой» коррупции существует тезис — нет денег, нет действий или бездействий — нет преступления.
Ну, прокурор так не думает. Его недавно в интервью для молдавского NM спросили, как он собирается доказывать взятку, если есть только показания того, кто дал…
И как?
Прокурор сказал, что-то вроде «есть теория и практика, которые позволяют…».
Понятно, что это просто попытки «навесить» устные показания, полученные под угрозами. А мои несуществующие в природе незаконные распоряжения — это предлог для фальсификации, попыток дискредитации. Однозначно, я не давал никаких незаконных распоряжений, и, разумеется, ничего ни от кого не получал.
Кто бы чего не наговорил на камеры, под запись или без, а сегодня, как я вижу, это не проблема. Но заказной характер «свидетелей» очевиден. С таки же успехом можно, при желании найти людей, которые дадут такие же «свидетельские» показания и против прокурора, и против кого угодно.
Прошли выборы и «свидетели» будто «воспылали» рвением. Я и Пагу не осуждаю.
Он решил спастись таким образом, значит, может, тем самым и жизнь свою спас. Как он дальше будет с этим жить, как и ему подобные, это Бог решит.
А «независимый» прокурор пытается убедить в том, что «навешенное» — это правда, и хочет удержать «честь мундира». Но он внес незаконное представление о привлечение лица к уголовной ответственности. Видимо, он будет также «не замечать» изначально незаконных действий и всех правоохранительных органов, кто реализует по сути преступные приказы. Следователи, дознаватели, розыскники поставлены Гушаном, Мовой, Гурецким вне рамок Закона и основополагающих принципов права.
Перечисленные Вами люди говорят, что решение будет выносить суд…
А судьи кто?
Думаете, суд тоже под давлением? Правосудие не свободно?
Вся страна под давлением. Когда оружием политической борьбы становятся задержания, аресты, сфабрикованные дела, а у руля правоохранительных органов стоят те, кто там был и в период обогащения одной-единственной крупной финансовой группы, в период щедрой приватизации и «золотого века» контрабанды в 2001—2011, о какой свободе правосудия можно говорить?
Печальный прогноз. Просто трагедия получается.
Никогда еще на мести и глупости ничего путного не было построено. А если что-то и возводилось на страхе, то, да, это оборачивалось большой трагедией для общества.
Обсуждение новости
|