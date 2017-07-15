Сергей Сырбу: Наша задача – обеспечить непрерывность европейского вектора после 2018 года

В интервью порталу ТРИБУНА вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) депутат Сергей Сырбу ответил на ряд вопросов о нынешней политической обстановке в стране.

Т.: Г-н Сырбу, что нового привнесли в намерение властей изменить избирательную систему, недавние дебаты на эту тему, которые были организованы парламентом?

С.С.: Во-первых, хочу подчеркнуть, что это было впервые в истории Молдовы, когда мнение гражданского общества было востребовано столько раз, и столько раз выслушано. Отражение в СМИ и финансирование избирательных кампаний, создание округов, избрание кандидатов с одного тура – стали предметами обсуждения в ходе этих дебатов. Мы учли предложения, поступившие во время дебатов, а также мнение наших внешних партнеров, и все это найдет отражение в законопроекте, который должен пройти этап голосования во втором чтении.

Т.: Насколько будет учтено мнение Венецианской комиссии по вопросу изменения избирательной системы?

С.С.: Рекомендации Венецианской комиссии, несомненно, будут учтены. У нас есть решения по всем техническим рекомендациям, но изменение избирательной системы это суверенное решение государства.

Т.: Существует мнение, что Европейский союз обусловил напрямую предоставление помощи в размере 100 млн. евро отказом от изменения избирательной системы. Так ли это на самом деле?

С.С.: В основе предоставления этой помощи стоят реформы, которые мы вновь подтвердили планом действий парламента и правительства. Вопрос предоставления этой помощи слишком политизирован. Некоторые оппозиционные партии, называющиеся себя проевропейскими, снова пытались сделать все возможное, чтобы эти деньги не дошли до граждан Молдовы. Так они поступили и в случае с МВФ. Думаю, им следовало бы прекратить свою борьбу против граждан страны, и занять объективную и конструктивную позицию, хотя бы по вопросам, которые являются жизненно важными для страны.

Т.: Насколько ДПМ расположена выполнить четыре условия президента Додона, выдвинутых в контексте изменения избирательной системы?

С.С.: В нашем законопроекте об изменении избирательной системы мы руководствуемся лишь пожеланиями, просьбами и нуждами граждан Республики Молдова. Также мы учитываем рекомендации Венецианской комиссии, но суверенной остается воля большинства граждан. Любое решение, которое вписывается в эту систему координат – хорошее, мы ждали предложений от всех представителей молдавской политики. С президентом страны мы общаемся лишь в институциональном порядке, не более.

Т.: Какой, по-вашему будет конфигурация будущего парламента, если будет введена смешанная избирательная система?

С.С.: Думаю, что сейчас преждевременно говорить на эту тему. Сейчас нашей главной заботой является внедрение реформы правительства. Это единственный шанс Молдовы прогрессировать и равняться на европейские государства.

T.: Каковы преимущества и риски смешанной избирательной системы?

С.С.: Преимуществ у этой системы множество, но я отметил бы лишь некоторые:

— Предоставит гражданам возможность голосовать не только за кандидатов, но и за партии. Так мы получим сбалансированную представительность в парламенте.

— Соответствует желанию более 60% граждан изменить избирательную систему в стране.

— Поддерживается рядом парламентских и оппозиционных партий, а также большей частью гражданского общества, обеспечивая тем самым широкий политический консенсус.

— Даст больше власти гражданам.

— Обеспечит персонализированную связь между избранником и избирателем.

— Повысит уровень доверия к парламенту.

В том, что касается рисков, если граждане хотят этих изменений, тогда наш долг их произвести. Именно поэтому мы приняли решение не голосовать за данный законопроект до момента получения рекомендаций Венецианской комиссии. Также мы решили не голосовать за законопроект без консультаций с гражданским обществом и нашими внешними партнерами. Все это было сделано с целью откорректировать законопроект, если возникнет необходимость. Вот почему этот законопроект должен полностью соответствовать ожиданиям граждан.

T.: Насколько верны утверждения, что после изменения избирательной системы, будет объявлено о проведении досрочных парламентских выборов?

С.С.: Не думаю, что стоит обсуждать необоснованные инсинуации. Сценарий с досрочными выборами нужен партиям, которые вновь хотят ввергнуть страну в хаос, и воспользоваться им. Этого не произойдет. Мы уже знаем, что такое политическая нестабильность. Мы хотим мира, безопасности и стабильности.

Т.: Перед реформой правительства, не будет ли официально создано новое парламентское большинство?

С.С.: Закон о правительстве уже принят и вступает в силу.

Т.: Насколько уместными кажутся Вам досрочные выборы примара Кишинева?

С.С.: Для жителей столицы необходимо найти какое-то решение. Несколько кризисных ситуации уже было. Правда, премьер-министр вмешался, и быстро нашел оптимальные решения. Но он должен заниматься всей страной. Кишиневцам нужен примар, который займется проблемами города. Надеюсь, что решение будет найдено.

Т.: Как по-вашему будут развиваться дальнейшие политические события?

С.С.: Молдова должна оставаться стабильной страной. Стабильность нужна для продолжения реформ. Путь, по которому мы идем – проевропейский. Другого пути у нас нет. Поэтому политическая обстановка в стране должна быть сбалансированной, стабильной, предсказуемой и спокойной. Гражданам Молдовы нужны результаты, а не цирк. Также Молдова должна пользоваться доверием внешних партнеров. Инвесторы должны находить нашу страну привлекательной. До выборов в следующем году все должны сосредоточиться на развитии страны, а не препятствовать ей в угоду своим узким интересам. Наша цель – обеспечить непрерывность европейского вектора после 2018 года.

Андриана Кептине