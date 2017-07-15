Сергей Коропчану утверждает, что он не прочь баллотироваться на должность столичного примара

Кандидат от Социал-демократической партии (СДП) на должность столичного примара на выборах 2011 года Сергей Коропчану утверждает, что готов баллотироваться снова на эту должность, в случае, если состоятся досрочные выборы, но «окончательное решение он примет, когда будет ясно, состоятся ли выборы».

Корреспонденту портала ТРИБУНА Сергей Коропчану заявил, что обладает всеми необходимыми для столичного примара качествами, «в том числе, и реальными источниками финансирования».

«С одной стороны, лично я готов принять участие в выборах, но с другой стороны, должно быть и решение партии. Несомненно, мы примем совместное решение. Я рассматриваю возможность баллотироваться на следующих выборах столичного примара не только сквозь призму политического аспекта, потому что давно пора, чтобы у руля столицы встал человек, готовый заниматься делами города. К сожалению, последние 25 лет мы рассматривали должность примара Кишинева как политическую, а город достиг своего нынешнего положения именно из-за этого, потому что все занимались политикой, а не проблемами муниципия», — заявил он.

В данном контексте Коропчану подчеркнул, что обладает всеми данными для того, чтобы управлять столицей, и готов баллотироваться. «Мой опыт в сфере управления дает мне возможность управлять городом. Я готов к такому соревнованию, потому что у меня есть целый ряд конкретных проектов, и реальные источники финансирования, потому что мы ведем постоянный диалог с партнерами. Конечно, окончательное решение будет принято тогда, когда станет ясно, состоятся ли выборы, и после решения партии», — отметил он.

Сергей Коропчану предлагает новый способ управления Кишиневом в случае проведения досрочных выборов. «Мы внутри партии приняли решение перейти от существующих методов, когда решение принимается одним человеком, к решениям коллективным, потому что в реальном секторе и в управлении городами один человек не справляется. Генпримар должен управлять городом в составе команды», — отметил он.

Михаела Коноваль