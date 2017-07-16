ТОП – 10 событий, которым хорошо бы произойти в молдавской политике

Портал ТРИБУНА, проанализировав нынешнюю политическую обстановку в стране и поведение политических партий, разработал условный рейтинг событий, которым, по мнению членов редакции, хорошо бы произойти в молдавской политике, чтобы преодолеть некоторые проблемы и препятствия. Уточняем, что этот рейтинг составлен исходя из мнения нашей редакции.

1). Отказ от намерения изменить избирательную систему

Последствия изменения избирательной системы могут оказаться непредсказуемыми – от протестов оппозиции, которые могут серьезно дестабилизировать политическую обстановку, до радикальной смены «геополитической» конфигурации парламента, вследствие следующих парламентских выборов. Существует огромное количество рисков, и поэтому данный процесс следует рассматривать крайне осторожно, и уж точно не стоит проводить его в спешке.

2). Отставка Дорина Киртоакэ и проведение досрочных выборов столичного примара

В создавшейся ситуации, лучшим решением была бы отставка Дорина Киртоакэ и проведение досрочных выборов, чтобы жители города сами решили дальнейшую судьбу столицы. В противном случае, Кишинев еще долго будет контролироваться из тени теми, кого народ не выбирал.

3). Объединение ДПС, ППДП и ЛДПМ

Только путем объединения этих трех партий проевропейское правое крыло сможет претендовать на роль альтернативы нынешней власти на следующих парламентских выборах. Иначе, эти партии получат по несколько мандатов, но к власти так и не придут.

4). Объединение унионистских сил

Сейчас унионистский сегмент электората составляет 20-30%, но он разрознен и находится в поиске политических сил, которые могли бы его представлять. Если унионистские силы не объединятся, у них нет шансов заполучить этот сегмент избирателей.

5). Изменение стратегии НП

Не так давно «Наша Партия» (НП) лидировала среди предпочтений избирателей Молдовы. Оставаясь влиятельной партией, НП все-таки, вступив в некую политическую игру, и оказавшись вынужденной вступить в полемику на некоторые выгодные ее оппонентам темы, потеряла некоторые свои позиции. Но, в случае пересмотра стратегии партии, у НП есть все шансы вернуть себе лидирующие позиции.

6). Поглощение ПСРМ некоторых левых партий

ПСРМ, пользуясь своими лидирующими позициями на левом сегменте политической горизонтали, должна поглотить мелкие левые партии. Они не являются большой угрозой, но все-таки сбивают с толку левый электорат, и в будущем могут стать существенной угрозой для социалистов.

7). Активизация ПКРМ

Когда-то самая влиятельная в Молдове партия, ПКРМ в последнее время заметно сбавила обороты, и это не лучшим образом сказалось на ее результатах. Несмотря на то, что многие уже списали со счетов ПКРМ, эта партия еще обладает потенциалом, который в будущем может оказаться довольно эффективным. Вопреки мнению многочисленных политиков и наблюдателей, активизация ПКРМ может дать неожиданно хорошие результаты.



8). Расширение деятельности партии «Шор»

До настоящего времени партия «Шор» делала, в основном, ставку на успехи в управлении городом Орхей, продвигая идею, что так можно работать по всей стране. Эта стратегия дала некоторые результаты, но партии следовало бы подумать над расширением своей политической деятельности в будущем.

9). Внедрениеновойпартийнойреформы

Нашей стране крайне необходима партийная реформа образца 1998-1999 гг. Она позволит очистить молдавскую политику от умерших партий, и внесет гораздо больше ясности для молдавских избирателей.

10). Отказ от референдума от 24 сентября

Объявленный президентом Республики Молдова Игорем Додоном референдум, который должен состояться 24 сентября, может накалить политическую обстановку в стране, и вновь разделить общество на два лагеря. Поэтому, главе государства стоит подумать, стоит ли продолжать настаивать на этой идее.