Роль, уготованная некоторым молдавским политикам

В детстве, в села часто приезжали заезжие театры, цирки и разные артисты. За час до представления или концерта, обычно, все приготовленные для зрителей места, были заняты, и поэтому многим приходилось стоя наблюдать за происходящим. Поэтому, самые шустрые ребята заставляли менее шустрых занимать для них места заранее, чтобы те могли появиться непосредственно перед началом действия. Иногда за это платили, делали мелкие подарки, но чаще всего это происходило из страха получить тумаков.

С некоторых пор создается впечатление, что в молдавской политике происходит также, многие политики занимают место для кого-то другого (за деньги, из страха или неосознанно), чтобы это место не занял кто-то другой.

Вот, например, столичный примар Дорин Киртоакэ. Ясно, что он занимает место, чтобы его не занял кто-то другой. Если он подал бы в отставку, это было бы наихудшим сценарием для нынешней власти, которая сейчас фактически контролирует примэрию, в том числе, потому что выборы могут привести во главу примэрии представителя оппозиции, а это существенно укрепит позиции лагеря противников власти на следующих парламентских выборах (особенно если учесть, что они могут состояться по смешанной системе).

Наверное, Дорин Киртоакэ боится помешать властям, особенно, если учесть, что его дело полностью в их власти. Или может у него другие планы, в том числе и отставка, но только не сейчас, а когда ему скажут. Это нам неизвестно, но то, что он «занял для кого-то место», несомненно. Ведь не думает же он, что может вернуться в свое кресло в примэрии!

Другой пример – Юрий Лянкэ. Несмотря на отсутствие политических перспектив, он все-таки пытается остаться на политической арене страны. Почему? Потому, что согласно результатам последних парламентских выборов, еще есть около 3% проевропейских избирателей, которые верят в шансы этого политика. Но если он покинет политику, эти избиратели могут уйти к кому-нибудь другому. Поэтому он продолжает заниматься политикой. Не потому, что он еще питает какие-то иллюзии, а потому что «место нужно держать».

Существуют политики, которые не понимают, что «занимают место», и что на самом деле они часть стратегии своих оппонентов, которые уже давно установили их место, роль и функции в молдавской политике. Например, Майя Санду. Она стала идеальным вариантом для нынешней власти. Майя Санду пассивна, совсем не работает с избирателями, и в основном, отсутствует в политической жизни страны, а на следующих выборах ее партия может набрать 20-30% депутатских мандатов. Что может быть лучше для правящей власти?

Сейчас она почти не беспокоит режим ни акциями, ни протестами, а на следующих выборах может набрать достаточное количество голосов, чтобы можно было сказать, что в парламенте есть оппозиция, но это никак не помешает дальнейшим планам власти. Но, самое важное то, что Майя Санду занимает определенный сегмент, и нет угрозы, что появятся новые силы, которые могут претендовать на захват власти после следующих выборов. Таким образом, сама того не подозревая, Майя Санду является частью стратегии власти, и «занимает место», чтобы его не занял кто-то другой.

Таких примеров можно привести много, но думаю, что и так все ясно. И жаль, очень жаль, что у нас есть политики, которые просто «занимают место», не отдавая себе отчета в том, насколько серьезны последствия этой их позиции и поведения.

Думитру Спэтару