В Молдове судья задолжала банкам и кредиторам сотни тысяч леев, а расписки вынужден оплачивать ее бывший муж

Все это не помешало Марии Цугуй купить дом в пригороде столицы, сделать ремонт и построить гараж

Судья Мария Цугуй, которая работает в Каушанах, всего за 5 лет деятельности, сумела набрать кредиты на сотни тысяч леев. В ее декларации о доходах указано, что она задолжала 9 банкам и организациям по микрофинансированию. Помимо этого судья должна десятки тысяч евро физическим улицам. Один из бывших мужей обвиняет Марию Цугуй, что она оставила его без дома, зато с огромным количеством расписок, отмечает crimemoldova.com.

Мария Цугуй привлекла внимание СМИ в апреле 2014 года, когда оправдала Николая Ногая, прозванного «судьей-рейдером».Его обвиняли в не законном отчуждении 27,5 акций „Moldova Agroindbank”. В 2011 году узаконил решение арбитража ад-хок из Санкт-Петербурга об отчуждении ряда пакетов акций Moldova Agroindbank. На основе решения Ногая, 27,5% акций банка, принадлежащих европейским инвесторам из Голландии и Словении, перешли некой оффшорной фирме.

На заседании Ногай заявил, что подпись на судебном решении ему не принадлежит по требовал провести графологическую экспертизу. В итоге это привело к тому, что он был оправдан.

Дом в Тогатино и кредиты

В июне 2013, через год после вступления в новую должность, Цугуй покупает дом в селе Тогатино. Чтобы вступить во владению имуществом, она подписала ипотечный контракт на 397 тысяч леев.

Известно, что площадь дома составляет 103 метра, его кадастровая стоимость — 677 тысяч леев.

Любопытно, что судья пользуется всей территорией жилплощади, хотя половина дома записана на столичного врача. Говорят, что Мария Цугуй одолжила у него 30 тысяч евро, а гарантией возврата стала недвижимость.

Сразу после покупки, судья сделала ремонт, заменила крышу дома и построила гараж во дворе.

В 2014 году Мария Цугуй оформила в том же банке, где взяла ипотеку, кредит в 117 тысяч леев под 9% годовых на 10 лет. Залогом стал все тот же дом в Тогатино.

В мае 2015 года она подписала контракт с другим банком на получение в кредит 170 тысяч леев на тех же условиях. И опять гарантов выступила недвижимость.

В 2016 году у судьи появилось еще 6 кредитов на общую сумму в 107 тысяч леев и 6670 долларов.

Без дома и денег

Бывший муж Марии Цугуй говорит, что за 3 года брака судья лишила его долга и оставила взамен кучу долгов. Она убедила его оформить на себя множество кредитов, чтобы не включать их в декларацию о доходах.

Мужчина работает таксистом, с судьей познакомился, когда подвозил ее. Вскоре они поженились. У мужчины был большой дом в родном селе, он включил супругу в список собственников. Чтобы помочь жене он отправился на заработки в Москву. За это время Мария Цугуй нашла покупателей на дом. Часть вырученных средств пошла на уплату долгов супруги.

Мужчина под давлением жены взял 345 тысяч леев у фирмы по микрофинансированию, а также 20 тысяч евро у знакомого женщины.

Теперь мужчине приходится думать, как рассчитаться с долгами. Ему уже угрожали физической расправой. При этом у него есть расписки бывшей жены, которая обещала все вернуть, но кредиторов это не интересует.

Он признается, что не знает, зачем Марии Цугуй столько денег. Просто приносила их, а затем относила куда-то. Мужчина предполагает, что она таким образом продвигалась по карьерной лестнице.

В марте 2015 года у Марии Цугуй завершился срок мандата, но Высший совет магистратуры предложил оставить ее на этой должности. Игорь Додон предложение отклонил.

Высший совет магистратуры настоял на своем, отмечая, что судебная инспекция не нашла ничего предосудительного в деятельности Марии Цугуй.

В итоге скоро Мария Цугуй может перейти на работу в Буюканский суд. От комментариев она отказывается.