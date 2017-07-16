Человек недели – вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур

Эта неделя выдалась для Андрея Галбура очень загруженной, и за эту неделю он принял участие в целом ряде важных мероприятиях, как для него, так и для страны в целом. Так, на этой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции провел IX неформальное заседание министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» и совместную пресс-конференцию с министрами.

Также на этой неделе с визитом в Кишиневе побывал министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян, который подписал два двусторонних соглашения: о продвижении и взаимной защите инвестиций, и об исключении двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Также на этой неделе с визитом в нашей стране побывал министр иностранных дел Грузии Михаилом Джанилидзе, с которым Андрей Галбур провел встречу и совместную пресс-конференцию.

Хорошей новостью для нашего министра иностранных дел и европейской интеграции было и то, что на этой неделе, наконец, были назначены два посла нашей страны: Аурел Чокой – в США и Эмиль Друк во Франции.

Также Андрей Галбур принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, которая состоялась в Австрии, в городе Мауэрбах, по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастиана Курца.

Также на этой неделе в Кишиневе побывали с визитами два высокопоставленных европейских чиновника: комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан и генеральный директор Европейского директората по вопросам энергетики Доминик Ристори. Можно себе представить, насколько важной и насыщенной выдалась эта неделя для нашего министра иностранных дел и европейской интеграции.

ТРИБУНА уточняет: Андрей Галбур родился 5 июля 1975 года в Кишиневе. В 1993-1997 гг. учился в Международном независимом университете Молдовы (ULIM), на факультете права, на кафедре международных экономических отношений и международного права. Он является лицензиатом в области права. В 1995-1997 гг. был прикомандирован к Главному управлению Европы и Северной Америки. В 2000-2004 гг. был первым секретарем Посольства Республики Молдова в Вене и заместителем постоянного представителя при международных организациях в Вене, Австрия. В 2004-2005 гг. возглавил Главное управление международной безопасности при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

В 2005-2007 был директором Департамента многостороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. В 2007-2009 гг. работал министр-советником в Посольстве Республики Молдова в Вашингтоне, США. В 2010-2013 гг. был директором Главного управления по вопросам многостороннего сотрудничества при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. В 2013-2015 гг. был Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Молдова в Российской Федерации, а в 2015-20166 гг. заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции. С 20 января 2016 года назначен вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.