Новые правила перевоза ручной клади: Что стоит оставить дома, чтобы вас выпустили из Молдовы или пустили обратно

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Общество
Изучите список внимательно, испортить поездку вам может даже бутерброд с сыром.
Советуем вам внимательно ознакомиться со списком, что можно брать в ручную кладь, а что нет, если вы собираетесь в авиапутешествие. Незнание таких тонкостей, увы, может омрачить вам отдых.
1. Продукты питания
На борт самолета вы можете пронести любые продукты, за исключением жидкой и желеобразной еды. Вы можете взять с собой:
орешки;
печенье;
фрукты;
бутерброды;
чипсы, и т.д.
Для ребенка можно взять детское питание. А вот от йогуртов, соков, желе и подобных продуктов воздержитесь, в противном случае у вас их конфискуют. Заберут также консервы и продукты в банках. Все разрешенные продукты лучше упаковать в прозрачные пакеты. Это существенно ускорит досмотр.
Важно учитывать специфику перевозчика и аэропорта. Так, в парижском аэропорту им. Шарля де Голля запрещено проносить в ручной клади сыр.
Продукты из Duty Free тоже можно брать с собой. Главное, чтобы магазинная упаковка осталась без повреждений (продавец должен запаковать товар в специальный пакет вместимостью в 2л). кроме того, сохраните чек – его могут потребовать при прохождении контроля.
2. Медикаменты
На борт самолета можно проносить такие медикаменты:
таблетки;
различные капли;
перевязочные материалы;
перекись водорода.
Лучше, если лекарства будут находиться в неповрежденной заводской упаковке, с инструкцией к применению. Иначе при посадке у таможенников могут возникнуть подозрения, не провозите ли вы под видом анальгина запрещенные вещества.
Если у вас травма, вы можете дополнить ручную кладь костылями или другими ортопедическими приспособлениями.
По правилам, объем жидкости в ручной клади не должен превышать 100 мл. Поэтому если лекарство жидкое или в форме спрея, проследите, чтобы объем не превышал дозволенного. Шприцы брать с собой на борт нельзя.
3. Цифровая техника
Какие технические устройства можно брать с собой на борт, определяются правилами безопасности страны, в которую вы направляетесь. Обычно в ручную кладь разрешено брать:
ноутбук;
планшет;
мобильный телефон;
МР3-плеер;
фотоаппарат;
электрическую бритву и зубную щетку;
зарядку к устройствам;
объемные электроприборы (например, фен).
На борт можно (и нужно) взять еще и наушники. Если вы собираетесь слушать музыку или смотреть фильм на ноутбуке, вряд ли остальные пассажиры будут рады разделить с вами это удовольствие.
Хотя мобильный телефон брать с собой не запрещено, возможно, он вам не пригодится во время перелета. Часто перед взлётом телефоны просят вообще отключить, ведь они могут мешать работе электронных систем самолёта.
Если вы собираетесь брать с собой громоздкую технику, помните о нормах. Обычно длина вещей в ручной клади должна быть не больше 56 см, высота — 45 см, ширина — 25 см. Максимальный вес варьируется в пределах 3-15 килограммов. Точная цифра зависит от аэропорта.
4 Документы, ценные вещи и украшения
Кроме этого, в ручную кладь стоит взять:
дорогие украшения;
документы;
ценные вещи;
кошелек с деньгами.
Паспорт и другие важные бумаги лучше брать с собой – так спокойнее, вы не будете всю дорогу переживать об их сохранности. К тому же, если ваш багаж вдруг будет утерян, вы не останетесь в чужой стране без документов.
5. Косметические средства
На борт можно проносить любые сухие косметические средства:
тени;
тушь;
карандаши для глаз и губ;
румяна;
пудру, и т.д.
Жидкости, желеобразные вещества в банках и флаконах объемом более 100 мл категорически запрещено перевозить на борту самолета в ручной клади. Упакуйте их в багажный чемодан, иначе рискуете остаться без своих дорогих баночек.
С баллончиками под давлением на самолёт тоже нельзя. Поэтому от пены для бритья и дезодорантов придется избавиться.
Помните, что обычно общий объём жидкостей не должен превышать 1 л. поэтому если вы берете с собой кроме лосьона и шампуня еще и воду, и их суммарный объем превышает допустимый, подумайте, что для вас будет важнее на борту.
6. Предметы личной гигиены
Из предметов личной гигиены можно брать в ручную кладь:
зубную щетку и пасту (хотя насчет последней нужно уточнять – в некоторых аэропортах пасту с собой брать запрещено);
влажные салфетки;
бритвенный станок;
расческу без острой ручки (иногда запрещают провозить металлические расчески);
жидкость для снятия лака без ацетона объёмом не больше 100 мл.
Категорически запрещено брать в ручную кладь только колюще-режущие предметы, например, маникюрные наборы (особенно ножницы).
7. Одежда
Опытные путешественники рекомендуют взять с собой кофту. В лёгкой футболке или блузе может быть прохладно – во время посадки в салоне обычно жарко, поэтому после взлёта могут включить кондиционеры.
Можно взять с собой в салон:
кофту или свитер;
пальто;
плед;
шаль.
Дополнительно можно проносить дамскую сумочку, зонт и трость.
8. Другое
Если вы едете с детьми, можно взять помимо ручной клади, на борт детскую переносную люльку или коляску. Не запрещено брать с собой газеты, журналы и другие печатные издания (без фанатизма, конечно).
Категорически запрещено брать с собой в ручную кладь:
оружие, и всё, что на него похоже (если у вас модный аксессуар в форме гранаты или пистолета – могут отобрать);
колющие и режущие предметы (сюда включается всё, даже то, чем вы и не подумаете воспользоваться как орудием для причинения боли другому человеку, например, спицы для вязания);
животных;
газовые баллончики;
ядовитые вещества.
Полный список запрещенных вещей часто указывается прямо в билете. Если этого перечня там нет, поинтересуйтесь этим вопросом прямо в аэропорту.
Уточните правила по поводу габаритов, они разнятся для каждой авиакомпании. Особенно серьезно к этому вопросу относятся лоу-косты. У бюджетных авиакомпаний действует строгое правило: один человек – одно место ручной клади. Поэтому всё придется сложить в одну сумку или пакет. Исключение допустимо только для складных детских колясок, костылей и верхней одежды.
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