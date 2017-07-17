Новые правила перевоза ручной клади: Что стоит оставить дома, чтобы вас выпустили из Молдовы или пустили обратно

Изучите список внимательно, испортить поездку вам может даже бутерброд с сыром.

Советуем вам внимательно ознакомиться со списком, что можно брать в ручную кладь, а что нет, если вы собираетесь в авиапутешествие. Незнание таких тонкостей, увы, может омрачить вам отдых.

1. Продукты питания

На борт самолета вы можете пронести любые продукты, за исключением жидкой и желеобразной еды. Вы можете взять с собой:

орешки;

печенье;

фрукты;

бутерброды;

чипсы, и т.д.

Для ребенка можно взять детское питание. А вот от йогуртов, соков, желе и подобных продуктов воздержитесь, в противном случае у вас их конфискуют. Заберут также консервы и продукты в банках. Все разрешенные продукты лучше упаковать в прозрачные пакеты. Это существенно ускорит досмотр.

Важно учитывать специфику перевозчика и аэропорта. Так, в парижском аэропорту им. Шарля де Голля запрещено проносить в ручной клади сыр.

Продукты из Duty Free тоже можно брать с собой. Главное, чтобы магазинная упаковка осталась без повреждений (продавец должен запаковать товар в специальный пакет вместимостью в 2л). кроме того, сохраните чек – его могут потребовать при прохождении контроля.

2. Медикаменты

На борт самолета можно проносить такие медикаменты:

таблетки;

различные капли;

перевязочные материалы;

перекись водорода.

Лучше, если лекарства будут находиться в неповрежденной заводской упаковке, с инструкцией к применению. Иначе при посадке у таможенников могут возникнуть подозрения, не провозите ли вы под видом анальгина запрещенные вещества.

Если у вас травма, вы можете дополнить ручную кладь костылями или другими ортопедическими приспособлениями.

По правилам, объем жидкости в ручной клади не должен превышать 100 мл. Поэтому если лекарство жидкое или в форме спрея, проследите, чтобы объем не превышал дозволенного. Шприцы брать с собой на борт нельзя.

3. Цифровая техника

Какие технические устройства можно брать с собой на борт, определяются правилами безопасности страны, в которую вы направляетесь. Обычно в ручную кладь разрешено брать:

ноутбук;

планшет;

мобильный телефон;

МР3-плеер;

фотоаппарат;

электрическую бритву и зубную щетку;

зарядку к устройствам;

объемные электроприборы (например, фен).

На борт можно (и нужно) взять еще и наушники. Если вы собираетесь слушать музыку или смотреть фильм на ноутбуке, вряд ли остальные пассажиры будут рады разделить с вами это удовольствие.

Хотя мобильный телефон брать с собой не запрещено, возможно, он вам не пригодится во время перелета. Часто перед взлётом телефоны просят вообще отключить, ведь они могут мешать работе электронных систем самолёта.

Если вы собираетесь брать с собой громоздкую технику, помните о нормах. Обычно длина вещей в ручной клади должна быть не больше 56 см, высота — 45 см, ширина — 25 см. Максимальный вес варьируется в пределах 3-15 килограммов. Точная цифра зависит от аэропорта.

4 Документы, ценные вещи и украшения

Кроме этого, в ручную кладь стоит взять:

дорогие украшения;

документы;

ценные вещи;

кошелек с деньгами.

Паспорт и другие важные бумаги лучше брать с собой – так спокойнее, вы не будете всю дорогу переживать об их сохранности. К тому же, если ваш багаж вдруг будет утерян, вы не останетесь в чужой стране без документов.

5. Косметические средства

На борт можно проносить любые сухие косметические средства:

тени;

тушь;

карандаши для глаз и губ;

румяна;

пудру, и т.д.

Жидкости, желеобразные вещества в банках и флаконах объемом более 100 мл категорически запрещено перевозить на борту самолета в ручной клади. Упакуйте их в багажный чемодан, иначе рискуете остаться без своих дорогих баночек.

С баллончиками под давлением на самолёт тоже нельзя. Поэтому от пены для бритья и дезодорантов придется избавиться.

Помните, что обычно общий объём жидкостей не должен превышать 1 л. поэтому если вы берете с собой кроме лосьона и шампуня еще и воду, и их суммарный объем превышает допустимый, подумайте, что для вас будет важнее на борту.

6. Предметы личной гигиены

Из предметов личной гигиены можно брать в ручную кладь:

зубную щетку и пасту (хотя насчет последней нужно уточнять – в некоторых аэропортах пасту с собой брать запрещено);

влажные салфетки;

бритвенный станок;

расческу без острой ручки (иногда запрещают провозить металлические расчески);

жидкость для снятия лака без ацетона объёмом не больше 100 мл.

Категорически запрещено брать в ручную кладь только колюще-режущие предметы, например, маникюрные наборы (особенно ножницы).

7. Одежда

Опытные путешественники рекомендуют взять с собой кофту. В лёгкой футболке или блузе может быть прохладно – во время посадки в салоне обычно жарко, поэтому после взлёта могут включить кондиционеры.

Можно взять с собой в салон:

кофту или свитер;

пальто;

плед;

шаль.

Дополнительно можно проносить дамскую сумочку, зонт и трость.

8. Другое

Если вы едете с детьми, можно взять помимо ручной клади, на борт детскую переносную люльку или коляску. Не запрещено брать с собой газеты, журналы и другие печатные издания (без фанатизма, конечно).

Категорически запрещено брать с собой в ручную кладь:

оружие, и всё, что на него похоже (если у вас модный аксессуар в форме гранаты или пистолета – могут отобрать);

колющие и режущие предметы (сюда включается всё, даже то, чем вы и не подумаете воспользоваться как орудием для причинения боли другому человеку, например, спицы для вязания);

животных;

газовые баллончики;

ядовитые вещества.

Полный список запрещенных вещей часто указывается прямо в билете. Если этого перечня там нет, поинтересуйтесь этим вопросом прямо в аэропорту.

Уточните правила по поводу габаритов, они разнятся для каждой авиакомпании. Особенно серьезно к этому вопросу относятся лоу-косты. У бюджетных авиакомпаний действует строгое правило: один человек – одно место ручной клади. Поэтому всё придется сложить в одну сумку или пакет. Исключение допустимо только для складных детских колясок, костылей и верхней одежды.