Врачи Молдовы выразили протест новому требованию Минздрава по резкому сокращению времени на пациента

Правительство потребовало принимать пациентов с небывалой скоростью.

Министерство здравоохранения значительно уменьшило время, которое врачи могут потратить на каждого человека. Новый регламент программирования записей и длительности приема пациента предусматривает сокращение времени, которое врачи могут уделить пациентам. Его подписали руководители всех медицинских учреждений.

Документ предусматривает, что прием у семейного терапевта и врачей- специалистов станет еще короче. Более того, авторы документа отмечают, что руководство медучреждений может самостоятельно решать, сколько времени выделять на прием пациентов. Цель проста - обеспечение более быстрого предоставления медицинских услуг без ущерба качеству.

Новая длительность первичного приема:

1. 15 минут - инфекционист, невролог, нефролог, ЛОР, ЛОР-фониатор, офтальмолог, травматолог-ортопед, профпатолог, ангиолог, хирург.

2. 15-17 минут - акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, гепатолог, кардиолог, детский офтальмолог, педиатр консультант, пульмонолог, ревматолог.

3. 15-20 минут - кардиоревматолог для детей, рабиолог, гинеколог-кольпоскопист, офтальмолог (коррекция зрения, проктолог), сурдолог, фтизиопневмолог.

4. 20-30 минут - психотерапевт, логопед, фонопедагог.

Рядовые врачи Молдовы уже выразили несогласие с этими требованиями, сообщает КП. Медики объясняют, что невозможно за 15 минут выслушать пациента, провести осмотр, заполнить медицинскую карту и выписать назначение.

Накануне стало известно, что мошенники начали продавать в Интернете путевки в летние детские лагеря по сниженным ценам.