Семь сценариев для столичной примэрии

После ареста генерального примара Кишинева, ситуация вокруг столичной примэрии очень туманна, а это дает повод анализировать разнообразные сценарии дальнейшего развития событий. Об этих возможных сценариях и пойдет речь в этом материале.

Сценарий №1. Дорин Киртоакэ подает в отставку. В этом случае состоятся досрочные выборы столичного примара, которые, скорее всего, приведут к победе представителя ПСРМ, или общего кандидата от правоцентристских партий, если конечно, они договорятся об этом.

Сценарий №2. Дорину Киртоакэ чудом удастся настоять на назначении двух новых вице-примаров (сейчас этими кандидатами являются Михай Молдовану и Валерий Мунтяну). В этом случае либералы, назначив одного из этих двоих врио генпримара, вернут себе контроль над столицей, что станет немаловажной победой, как в преддверии досрочных выборов в столице, так и с учетом будущих парламентских выборов.

Сценарий №3. Ситуация останется неизменной и временно исполняющим обязанности примара будет по-прежнему Нистор Грозаву. Этот вариант выгодней всего правящей власти, которая сможет из тени координировать деятельность примэрии, без участия социалистов и либералов.

Сценарий №4. Властям удастся назначить на должность вице-примара своего представителя, который позже станет врио примара. Таким образом, временно исполняя обязанности примара, он создаст все условия для последующего своего избрания на должность генерального примара Кишинева.

Сценарий №5. Нистор Грозаву будет отстранен от должности или сам выйдет из игры. В этой ситуации, в отсутствие других вице-примаров, Кишиневский муниципальный совет назначит временно исполняющего обязанности примара, и скорее всего это будет кто-то из муниципальных советников. Этот сценарий больше всего выгоден социалистам. У них больше всего шансов назначить на эту должность кого-то из своих, что сыграет немаловажную роль в будущих досрочных местных и парламентских выборах.

Сценарий №6. Дорин Киртоакэ отстранен от должности решением суда. В этом случае вновь станет актуальным сценарий с проведением досрочных выборов, фаворитами которых будут представители социалистов и потенциальный кандидат от проевропейских правых партий. Но если между делом, властям удастся назначить своего представителя в качестве врио примара, тогда этот также станет серьезным претендентом на победу в выборах.

Сценарий №7. Дорин Киртоакэ оправдан, и возвращается к полноценной работе в качестве генпримара. Этот сценарий наименее вероятен, но теоретически, его тоже следует учитывать. Если это произойдет, Дорин Киртоакэ получит не только шансы на новый мандат, но и сможет вернуть на политическую арену Либеральную партию, рейтинг которой сейчас крайне низок.

Который из этих сценариев произойдет на самом деле, покажет время. В ближайшие месяцы ситуация разрешится. До тех пор, можно строить лишь предположения и прогнозы.

Игорь Волницки