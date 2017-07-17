Основа экономики Молдовы - малые и средние предприятия в сфере торговли

Доходы от продаж малых и средних предприятий на протяжении прошлого года насчитывают 125 млн. леев, что составляет 41,5% доходов от продаж в целом по экономике. Количество малых и средних предприятий составляет 51,6 тыс., увеличившись на тысячу предприятий по сравнению с 2015 годом. Они составляют 98% от общего числа предприятий в стране. Количество лиц, задействованных в рамках малых и средних предприятий на протяжении всего 2016 года, составило более 300 тыс. человек, или 61% от общего числа работников предприятий в национальной экономике, передает IPN.

По данным министерства экономики, 40% от общего числа малых и средних предприятий осуществляют деятельность в сфере торговли. Им принадлежит основной вклад в общий объем доходов от продаж, генерируемых МСП, т.е. около 49% (или 61 млн. леев). После торговых предприятий следуют МСП в области обрабатывающей промышленности -8,5% от общего числа.

В территориальном отношении в 2016 году МСП были локализованы преимущественно в Кишиневе – 65%, далее идут МСП центрального региона – 15%, севера – 12% и юга –5%. Доходы от продаж МСП Кишинева составили 81 млн. леев (65%).

На протяжении всего периода осуществления Программы PARE 1+1 по привлечению денежных переводов в экономику, инвестиции были профинансированы при поддержке Европейского союза. Общая сумма предоставленных грантов составила 152 млн. леев, а инвестиции в экономику насчитывают около 550 млн. леев. Соответственно, каждый лей, выделенный в виде гранта, генерировал около 3,6 леев инвестиций в экономику. Из общего числа получателей, 57% вложили деньги в сферу сельского хозяйства, 24% в сферу услуг и 19% в производство.

Десять бизнес-инкубаторов охватывают 144 компаний, которые генерируют в совокупности 600 рабочих мест. Общий оборот резидентов в рамках бизнес-инкубаторов составляет более 94 млн. леев по состоянию на 31 декабря 2016 года.