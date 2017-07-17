Олег Тарновский выиграл серебро чемпионата Европы в Болгарии

Молдавский гребец Олег Тарновский улучшил свой результат в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров на чемпионате Европы. После того, как в прошлом году он выиграл бронзу в Москве, на этот раз Тарновский занял 2-е место на чемпионате Европы в Болгарии, передаёт IPN.

Олег завершил выступление в финале с временем 01:46.792, обойти его сумел лишь чемпион мира и Европы из Чехии – Мартин Фукса (01:44.884). На пьедестал почёта поднялся и поляк Томаш Кацор. Олег Тарновский соревновался и в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке на 5000 метров, заняв 8-е место с временем 23:24.150. Чемпионом Европы стал немец Себастьян Брендел (21:45.710).

В Пловдиве дуэт Олег Нуца – Илие Спрынчан выступил в финале гребли на каноэ-двойках на 500 метров. Они пришли к финишу пятыми, показав результат 01:39.824. Чемпионами стали россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль (01:36.264), далее на подиуме расположились румыны Леонид Карп – Виктор Михалаки и украинцы Дмитро Янчук – Тарас Мищук.