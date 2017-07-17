Ограничение внешнего финансирования для гражданского общества стало бы нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС, мнение

Само обсуждение введения ограничений в отношении неправительственного сектора вопиюще противоречит духу и букве Соглашения об ассоциации ЕС–Молдова, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

В соответствии с обязательствами, принятыми на себя молдавскими властями, в том числе и Демократической партией, гражданское общество должно быть задействовано в процессе принятия решений и в разработке государственной политики. Кроме того, гражданское общество должно участвовать в проведении реформ в Молдове, подчёркивает политолог.

По словам Диониса Ченушэ, молдавские власти согласились усовершенствовать законодательство о неправительственном секторе и принять меры для укрепления гражданского общества.

Политолог констатирует, что спустя всего три года власти демонстрируют противоположные намерения. Говоря конкретнее, они планируют осуществить действия, способные причинить ущерб деятельности неправительственного сектора путём ограничения для него доступа к внешнему финансированию.

Если эти меры будут реализованы, то Молдова не сможет выполнять положения Соглашения об ассоциации с ЕС, в соответствии с которым гражданское общество является ключевым партнёром в процессе реформ, поясняет политолог.

Дионис Ченушэ также считает, что предлагаемые ограничения в отношении гражданского общества противоречат предварительным политическим условиям по обеспечению механизма демократических институтов, внедрение которых имеет решающее значение для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.